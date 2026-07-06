GOCA TRŽAN PROŠLA KAO MILICA TODOROVIĆ! Pevačica zbog prevare poslala hitan apel: Ne radim to, niti ću ikada...

Pevačica je uputila hitan apel budući da je njen identitet zloubotrebljen!

Pevačica Goca Tržan postala je meta internet prevara kada je isplivala njena fotografija sa suprugom Rašom u prisnom zagrljaju. Na slici se vidi kako u ruci drži proizvod koji neko pokušava da proda u njeno ime, dok zloupotrebljava njen identitet.

Zbog toga se i oglasila i uputila hitan apel.

- Prevara! Ja ne reklamiram ove proizvode niti ću ikada, prijavite i nemojte da nasedate na ovakve ili slične prevare i fotomontaže - napisala je pevačica.

Međutim, Goca nije jedina koja je bila prevarena putem interneta. Naime, njena koleginica Milica Todorović nedavno je imala neprijatnu situaciju kada je njen lik lažno korišćen za prodaju preparata.

Kada je Milica saznala za prevaru, oglasila se putem Instagram naloga, te svojim pratiocima objasnila o čemu je reč.

- Dragi moji, razne kompanije koje se bave nemam pojma čime, "za mršavljenje", iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda - pitaj Boga čega, i to danima - napisala je Milica tada, pa nastavila:

- Pustila sam vas jedno mesec dana, a sad ću da vas tužim, jer me svaki dan ljudi kontaktiraju i pitaju za efikasnost vašeg "proizvoda koji efikasno skida kile". Sram vas bilo - jasna je bila ona.

Milica se i ranije našla u sličnoj situaciji

Naime, neko je jednom prilikom otvorio nalog na pomenutoj društvenoj mreži sa njenim imenom i prezimenom i fotografijama i tvrdi da je to oficijalni Miličin profil i da je stari hakovan.

- Možeš li da mi pošalješ nešto jer mi je stari nalog hakovan? - pisalo je u poruci koja je bila poslata njenim priajteljima.

Ove poruke došle su tada do Milice koja se oglasila i objavila šta nepoznata osoba šalje njenim priajteljima.

- Čoveče ko god da si, prestani da šalješ mojim prijateljima poruke - napisala je ona.

Autor: Nikola Žugić