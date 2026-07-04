Pozlilo mu je kod kuće, pozvali su Hitnu pomoć... Era Ojdanić otkrio strašne detalje o unuku koji se predozirao

Pevač Era Ojdanić oglasio se i otkrio kako se oseća njegov unuk Andrija Ojdanić koji se pre dve večeri predozirao zbog čega je reagovala Hitna pomoć.

Era Ojdanić je istakao da nije znao šta se dešava sve dok ga novinari na događaju nisu pitali o navodima da se njegov unuk predozirao.

- Ja sam sinoć došao na koncert Milančeta Radosavljevića, sa puno pozitivne energije. Nekoliko novinara su me pitali šta se dešava sa Andrijom, ja sam tada prvi put čuo da postoji nešto što je vezano za Andriju. Andrija je tri dana kod majke u Resniku. Nije ni kod mene ni kod Dragutina, mog sina. Ne znam šta se izdešavalo - rekao nam je Era, a porom otkrio da se noćas i jutros čuo sa snajkom.

- Čuo sam se sa snajkom Jelenom. Noćas, kada sam došao kući oko dva sata, okrenuo sam snajku i pitao je šta se dešava sa Andrijom. Ona mi je rekla da mu je pozlilo kod kuće, ona je bila na poslu, njegova baba, majka od snajke, pozvala je Hitnu pomoć, oni su došli, a on je odbio da ih primi, rekao je da se dobro oseća. Hitna je pozvala policiju i sa policijom su tu pričali, tad je stigla Jelena i objasnila neke stvari. Ja sam se čuo sa Jelenom jutros, on je ustao, doručkovao i prilegao da odmori - rekao je Era Ojdanić.

Andrija kod kuće

On se navodno zaključao u kući i pretio da će izvršiti suicid. Kako saznajemo, Erin unuk se sada oseća dobro i nalazi se u porodičnoj kući sa majkom.

- Dobro je, dolazimo svi od šoka sebi zbog svega što se dogodilo. On je u kući sa majkom, paze na njega, jutros se rano probudio, ne odvajaju se od roditelji od Andrije - rekao je izvor blizak našem portalu.

Otac razvaljivao vrata

Kada je stigao, bio je primoran da razvali vrata kako bi ušao u kuću. Zatekao je sina u veoma lošem stanju. Imao je nekontrolisano ponašanje, zbog čega je posumnjao da je koristio opijate ili alkohol. Situacija je bila izuzetno ozbiljna i odmah je reagovano - tvrdi izvor blizak porodici.

Kako dalje saznajemo, mladiću je ubrzo ukazana lekarska pomoć i on je zadržan radi detaljnih pregleda.

Autor: Nikola Žugić