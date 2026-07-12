Imala sam njegovu prepisku... Naša pevačica dobila dokaz o prevari, pa pomenula svoje eksplicitne slike

Pevačica i jutjuberka Ruža Rupić iskreno je progovorila o raskidu sa bivšim dečkom zbog prevare, pa se godinama kasnije o svemu prepričavalo, kada ga je uhvatila i saznala za neverstvo.

U intervjuu je jednom prilikom otkrila detalje o tome kako je reagovala na neverstvo bivšeg i šta za nju znači granica dobrog ukusa kada je reč o fotografijama.

- Meni je bilo najsmešnije to što, čak i kad sam shvatila i bukvalno imala njihovu prepisku, čovek me je i dalje ubeđivao da to nije istina. Sad stanem ovako i kao: ‘Čekaj, stani! Jesmo li mi ludi?’ Ne, pa ja sam posle toga već bila u fazonu, ako ćeš da me varaš, još i ovo? Slobodno, široko ti polje.

- Nisam ljubomorna, u normalnim dozama jesam, ali sam posesivna. Volim da ono što je moje, bude samo moje i ničije više, i zato to ne mogu.

- Prevara nema šanse. Inače sam lav u horoskopu i volim ja, ja, ja, pa ja. Čim ti treba neko pored mene, ’ajmo doviđenja, prijatno - izjavila je Ruža.

Slala je provokativne fotografije

Ruža je otkrila da voli provokativne fotografije, ali samo ako su urađene sa stilom i merom.

- Nisam ja imala mnogo provokativnih fotki, ali kako ja kažem, kakvih ima, moje su super. Čim dovedem liniju do savršenstva, i ja ću malo da se skinem, hvala Bogu.

Nemam ništa protiv profi slika, naravno, samo da to izgleda ukusno, da bude skupo i onda nemam ništa protiv. Mislim na to kad se devojka skine, da to izgleda umetnički dobro, da izgleda skupo! Da ne bude ono, skinula sam se i sad izgledam jeftino, nego baš da bude sa merom i dozom - istakla je pevačica tada.

Autor: Nikola Žugić