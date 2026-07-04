Preotimaš mu krišom devojku: Raskrinkan Jakov Jozinović! Mreže bruje da je afera sa Džejlom Ramović samo MARKETINŠKI TRIK (VIDEO)

Korisnici društvenih mreža ne prestaju da polemišu o navodnoj vezi pevačice Džejle Ramović i njenog kolege Jakova Jozinovića.

Nakon što se pojavio snimak na kojem se Jakov ljubi sa devojkom za koju se veruje da je Džejla, javnost je odmah počela da komentariše njihov odnos. Međutim, sada se sve češće može čuti i druga verzija priče - da je sve možda urađeno kako bi se privukla pažnja javnosti.

Na mreži "X" korisnici sve glasnije tvrde da objava nije bila slučajna, naročito jer se, prema komentarima, sve dogodilo u periodu kada Jakov skreće pažnju na svoju muziku i novi projekat. Pored priče o Džejli i Jakovu, dodatnu pažnju izazvao je i odnos Jakova Jozinovića sa Bojanom Cvijetićaninom, bivšim dečkom Džejle Ramović.

Ma pozovi je ti ma bolje ti https://t.co/qd6iVGIjeZ — Sinagoga Sekulić Prijess (@Sinagogili) 30. јун 2026.

Na društvenoj mreži "X" osvanula je njihova zajednička fotografija, a korisnici su odmah počeli da komentarišu da su Jakov i Bojan, prema navodima koji kruže, ranije bili u dobrim odnosima. O toj temi nedavno se oglasio i prijatelj Džejlinog bivšeg dečka, koji je javno prozvao Jakova.

Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš devojku. To je mimo svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pesme, a u međuvremenu mu osvajaš devojku - napisao je on na Instagram storiju, prenosi "Informer".

Mreže bruje da je sve marketinški trik

Ipak, trenutno najveću pažnju privlači teorija da je Jakov namerno objavio snimak poljupca sa devojkom za koju se veruje da je Džejla, kako bi dodatno privukao pažnju na sebe.

On je, prema informacijama koje kruže društvenim mrežama, podelio snimak sa broda na kojem je bio sa prijateljima. U jednom trenutku vidi se poljubac sa devojkom za koju mnogi tvrde da je Ramovićeva, ali je objava ubrzo uklonjena. Upravo to je bilo dovoljno da korisnici mreže "X" počnu da sumnjaju da se nije radilo o slučajnosti.

"Ovo je sve samo ne slučajno objavljeno", "Kako je pokvaren, sve je smislio lepo pred koncerte", "Mali je namazan svim bojama, namerno je objavio snimak" - još je jedna od reakcija koja se pojavila na nekadašnjem Tviteru.

Autor: pink.rs