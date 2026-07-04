Imala sam INTIMNE ODNOSE U KOLIMA USRED BELA DANA! Naša pevačica otkrila sve detalje afere sa OŽENJENIM muškarcima: Bila sam dobra ljubavnica

Poznata izvođačica narodne muzike, Zlata Petrović, po ko zna koji put je ostavila javnost bez teksta, iznoseći pikantne i sasvim lične detalje iz svog privatnog života.

Iako je već u prošlosti govorila o svojim romansama sa muškarcima koji su u braku, sada je odlučila da ode i korak dalje te da se priseti svojih mladalačkih avantura.

- Pošto su me osuđivali zbog šema s zauzetim muškarcima o kojima sam ranije pričala, ne smem više da lajem na tu temu, ali opet svima je zanimljiva ta moja strana. Imala sam veza i veza kad sam bila mlada".

Zlata Petrović je priznala da, iako preferira udobnost spavaće sobe, nije izbegla ni spontane intimne trenutke na neobičnim i javnim mestima.

- Nisam ja previše eksperimentisala, ja sam za krevet, ali desilo mi se da sam imala intimne odnose u kolima usred bela dana. To je bilo na jednom parkingu, s mojim tadašnjim partnerom, na putu pored šume, sokače, takoreći slepa ulica".

"Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina"

Zlata bez ikakvog stida i sa ponosom govori o svojim tajnim vezama sa zauzetim partnerima, tvrdeći da je u ljubavne odnose ulazila isključivo zarad ličnog zadovoljstva, a nikada zbog materijalne koristi.

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile".

Autor: M.K.