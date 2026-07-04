SVE NA PESMU I VESELJE! Keba oduševio publiku u Nišu: Veče za pamćenje! (FOTO+VIDEO)

Niška Letnja pozornica bila je večeras ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je sa oduševljenjem pozdravila folk zvezdu Dragana Kojića Kebu, koji je priredio veče za pamćenje na velikom solističkom koncertu pod simboličnim nazivom „Sve na pesmu i veselje“.

Već prvi trenuci koncerta najavili su pravi spektakl. Keba je na scenu stupio u pratnji trubača, a gromoglasan aplauz i ovacije usledili su čim su se začuli prvi taktovi legendarne pesme „Niška Banja“. Bio je to snažan i emotivan pozdrav gradu domaćinu, koji je od samog početka stvorio atmosferu kakva se retko viđa.

Nakon efektnog ulaska, nizali su se hitovi koji decenijama obeležavaju Kebinu karijeru. Publika je u glas pevala pesme „Zapaliću pola grada“, „Imao sam, "Sve ću tuge poneti sa sobom“, „Bre gidi džanum“, „Nemam drage, nemam druga“, „Ona to zna“, „Ti hodaš sa njom“, kao i mnoge druge, dok su emocije, igra i pesma ispunili čitav ambijent Letnje pozornice.

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Tokom večeri bilo je jasno da Keba i dalje uživa ogromnu ljubav publike, koja je svaku pesmu ispraćala gromoglasnim aplauzima i ovacijama. Koncert je protekao u znaku dobre energije, iskrenih emocija i neprekidnog muzičkog druženja, potvrđujući da njegove pesme i posle toliko godina žive punim sjajem.

Ovaj spektakl u Nišu ujedno je i uvertira za ono što publiku tek očekuje veliki solistički koncert 12. septembra na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu, koji će, sudeći po atmosferi sa niške Letnje pozornice, biti još jedno nezaboravno muzičko veče.

– Niš mi je priredio veče koje ću dugo pamtiti. Od prvog koraka na scenu osetio sam neverovatnu energiju i ljubav publike. Kada zajedno pevamo, muzika dobija posebnu snagu i upravo su ovakvi trenuci najveća nagrada za sve ove godine koje sam posvetio pesmi. Verujem da je ovo samo lep uvod u ono što nas čeka 12. septembra na Tašmajdanu, gde ćemo zajedno napraviti još veće muzičko slavlje – poručio je Keba.

Autor: Pink.rs