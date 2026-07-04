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Rasta promenio lični opis, a potez Ane Nikolić na mrežama izazvao pometnju: O njenoj reakciji bruje svi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Popularni reper Stefan Đurić Rasta u poslednje vreme privlači ogromnu pažnju javnosti zbog drastične fizičke transformacije kojom je potpuno promenio lični opis. Rasta je prepoznatljive dredove, koji su godinama bili njegov zaštitni znak, zamenio skroz kratkom frizurom, a mi smo ga nedavno upravo u novom izdanju uslikali na aerodromu u Beogradu.

Upravo jednu takvu fotografiju u novom izdanju Rasta je podelio na svom Instagram profilu, što je odmah izazvao lavinu reakcija i komentara. Ipak, oštrom oku javnosti nije promaklo da je ovu objavu lajkovala i njegova bivša supruga, pop zvezda Ana Nikolić. Ovaj njen neočekivani potez odmah je podigao veliku prašinu na društvenim mrežama.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Ana Nikolić se javno obratila Rasti: Poslala emotivnu poruku

Pevačica Ana Nikolić izazvala je nedavno brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je povodom rođendana bivšeg supruga, repera Raste, podelila dirljivu objavu. Na Instagramu je objavila zajedničku fotografiju sa njihovom ćerkom Tarom, uz jednostavnu, ali emotivnu poruku.

Foto: Pink.rs

Ana Nikolić obratila se bivšem mužu putem Instagrama.

- Tata, srećan rođendan - napisala je Ana uz fotografiju na kojoj su ona, Rasta i njihova ćerka Tara.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara. Mnogi su pohvalili Anu zbog zrelosti i naglasili koliko je važno da dete vidi roditelje u prijateljskim odnosima, čak i nakon razvoda.

Autor: M.K.

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