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HIT TOŠETA PROESKOG KRIJE JEZIVU PRIČU: Sobu za tugu napisao robijaš, koji je ubio ženinog ljubavnika!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stihove numere "Soba za tugu" napisao je jedan čovek u zatvoru, koji je bio na odsluženju kazne zbog ubistva ženinog ljubavnika.

Toše Proeski važio je za jednog od najboljih pevača na Balkanu. Popularni pevač poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila 16. oktobra 2007. godine u Hrvatskoj, na autoputu Zagreb-Lipovac.

Jedan od najvećih hitova pevača koji je u velikoj meri obeležio njegovu karijeru bila je pesma „Soba za tugu". Javnosti je malo poznato da se iza stihova ove pesme krije jedna jeziva priča.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, kako se navodi stihove ove numere napisao je jedan čovek u zatvoru, koji je bio na odsluženju kazne zbog ubistva ženinog ljubavnika.Tekst je, kako se navodi, dospeo do Tošetovog menadžera koji je predložio pevaču da snimi tu pesmu. Ostali detalji vezani za to kako je pesma snimljena nisu poznati.

Kako se pisalo u medijima, autor koji je napisao stihove ove pesme nije želeo nikakav novac za hit koji je stvorio, već je samo želeo posvetu na originalnom albumu, što je i dobio.

Postoji i druga verzija priče o tome kako je nastao ovaj hit, ona je nešto blaža, ali i po njoj u pitanju su stihovi koje je pisao zatvorenik. Međutim, prema drugoj verziji čovek koji je pisao pesmu bio je u zatvoru zbog pljačke banke, a ne zbog ubistva, a pesmu je posvetio svojoj devojci.

Autor: M.K.

#Soba za tugu

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#robijaš

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