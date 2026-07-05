SIN LEGENDARNOG ZVEZDINOG FUDBALERA OBLAČI SE KAO ŽENA: Pozira u haljinama i štiklama, šminka se i ima dugu plavu kosu (FOTO)

Sin bivšeg fudbalera Ivana Gvozdenovića izaziva pažnju svojim modnim izborima i estetikom koja se razlikuje od očekivanja javnosti.

Sin nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Ivana Gvozdenovića poslednjih meseci privlači pažnju na društvenim mrežama zbog nesvakidašnjeg modnog izraza i stajlinga koji se razlikuju od onoga na šta je javnost navikla kada su u pitanju porodice poznatih sportista.

Bivši igrač Crvene zvezde, koji je nastupao za brojne klubove u Srbiji i inostranstvu, među kojima su belgijski Klub Briž, francuski Mec, rumunski Dinamo iz Bukurešta, Metalurg iz Donjecka, Vojvodina i nekoliko albanskih klubova, nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Trenutno predvodi albanski Elbasani, sa kojim ostvaruje zapažene rezultate.

Njegov naslednik, međutim, izabrao je potpuno drugačiji put i pažnju privlači prepoznatljivom estetikom i modnim izborima koje redovno deli na društvenim mrežama. Na objavljenim fotografijama često se može videti u nesvakidašnjim modnim kombinacijama, uz upečatljive modne dodatke, šminku i stajlinge koji odudaraju od tradicionalnih očekivanja kada su u pitanju deca poznatih sportista.

Njegove objave redovno izazivaju reakcije i komentare pratilaca, a upravo je autentičan način predstavljanja postao njegov zaštitni znak na društvenim mrežama.Ipak, porodične fotografije koje se povremeno pojavljuju u javnosti svedoče o bliskosti unutar porodice Gvozdenović. Uprkos tome što su izabrali potpuno različite životne puteve i interesovanja, čini se da porodična povezanost i međusobna podrška ostaju važan deo njihovog odnosa.

U vremenu kada moda sve češće predstavlja sredstvo ličnog izražavanja i oblikovanja identiteta, sin Ivana Gvozdenovića kroz svoj stil pokazuje da se ne plaši da javno predstavi estetiku koja je svojstvena njemu, bez obzira na očekivanja i reakcije okoline.

Autor: M.K.