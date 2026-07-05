GLE OVA DVOJICA, STALA PORED I HOĆE... Kiju Kockar startovala dva muškarca u besnoj mašini, odbrusila im pošteno: Reci mami da ima toliko godina (FOTO)

Kija Kockar, pevačica i pobednica prve sezone rijalitija „Zadruga“, nasmejala je svoje pratioce na društvenim mrežama nakon što je podelila detalje neobičnog susreta koji joj se dogodio tokom noćne vožnje.

Kako je otkrila na Instagramu, pored njenog automobila zaustavila su se dvojica mladića u luksuznom automobilu i pokušala da započnu razgovor. U jednom trenutku su pokušali da pogode koliko Kija ima godina, a njihov odgovor potpuno ju je zatekao.

Iako su joj dali manje godina nego što zapravo ima, pevačica je sve okrenula na šalu i u svom prepoznatljivom duhovitom maniru odlučila da celu situaciju podeli sa pratiocima. Fotografisala je automobil mladića i uz objavu napisala:

„Gle ova dvojica, stali pored i kao: ‘Hoćeš na žurku?’ I još mi rekoše u pogađanju da imam 32 godine! Mami reci da ima 32 godine! Smrtno sam uvređena! I odoh da spavam jer imam 37.“

Njena objava brzo je privukla pažnju pratilaca, koji su u komentarima nastavili da se šale na račun simpatične situacije i Kijine reakcije.

Ima stan u Turskoj

Podsetimo, Kija je pre nekoliko godina kupila stan u Turskoj i okrila kako je tokom korone uspela da iskešira novac za nekretninu.

- Imala sam ušteđevinu koju sam čuvala baš za taj stan. Za njega sam znala još prošle godine ali čekala sam da završim neke druge stvari u Beogradu da bih bila sigurna da li je to za mene prava investicija. I presrećna sam što sam ga kupila jer dok sam bila tamo, osećala sam se kao kod svoje kuće. Sve mi odgovara i jedva čekam da odvojim vreme i povedem drugarice da uživamo.

Autor: M.K.