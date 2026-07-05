KOS PODELIO ČEDINU INTIMNU FOTKU! Političar sav u mišićima, telo mu prekriveno tetovažama: Njegov prijatelj uz to poslao kratku i jasnu poruku (FOTO)

Političar Čedomir Jovanović još jednom je došao u centar pažnje domaće javnosti kada je njegov prijatelj i cimer Aleksandar Kos javno podelio njegovu fotografiju dok uživa u letnjim danima pored bazena.

Naime, Kos se obratio svojim pratiocima dok je dogovarao na njihova pitanja, a nikome nije mogao da promakne kadar na kom njegov prijatelj Čeda uživa u kupaćem kostimu.

Ljude na Instagramu je zanimalo kako Aleksandar Kos zamišlja savršeni odmor.

- Bez telefona - napisao je Kos na fotografiji uslikanoj sa ležaljke, dok se nedaleko od njega nalazio Čeda čije su tetovaže i mišići bili u prvom planu.

Kos često odgovara na pitanja svojih pratilaca o različitim temama, među kojima je česta tema i njihov zajednički život, koji mnoge zanima.

"Aca mi je ceo život tu"

Jednom prilikom, njih dvojica su gostovali kod Ognjena Amidžića u emisiji na Pinku. Ognjen ih je tada pitao o svemu onome što domaću javnost interesuje o njihovom odnosu.

- Koliko to traje? Priča o vama dvojici - upitao je Ognjen, a Čedomir je odmah priznao:- Dvadeset godina - iznenadio je Jovanović.

Na pitanje da li se seća kada je i kako upoznao Kosa, za kog govori da mu je najveća životna podrška, kaže:

- Na to pitanje mogu da odgovorim samo ako me pitaš kada si se upoznao sa Jelenom, to pamtim, to je 1998. godine bilo na splavu na Savi, bila je neka žurka... Vratili smo se sa svetskog prvenstva u basketu, tad sam je sreo. To pamtim, a Aca mi je ceo život tu - rekao je Čeda, a na pitanje da on i Aca vuku korene iz istog mesta, političar je objasnio:

- Moja majka je iz tog mesta, ona je tu rođena, takav je bio život. Tu je rođena, a odrasla razbacana po toj zemlji posle rata... Proveo sam najlepše godine svog detinsjtva u tom kraju, među tim ljudima, a onda me sve odvuklo na neku drugu stranu. Prošlo je vreme, sada tamo stoje prazne kuće prepune mojih fotografija, stvari koje sam skupljao tu. Kroz sve to što mi on znači u životu, nekako sam se i tamo vratio - rekao je Jovanović u emisiji "Amidži šou".

Autor: M.K.