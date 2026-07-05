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Voditeljka ''Premijera - Vikend specijala'' Bojana Lazić ugostila je u studiju pevačicu Barbaru Bobak. One su na samom početku nakon pisanja da nisu u dobrim odnosima razjasnile svoj odnos u programu uživo.

- Napravio se haos zbog gluposti. Čim si ovde - nisi me krivo shvatila - obratila se Bojana Barbari.

- Došla sam, tako je, drago mi je da se vidimo. Ja sam super.... U lepom sam raspoloženju - poručila je pevačica, a onda progovorila o svom trudu i radu.

- Ja smatram da je dužnost jednog artista da radi na sebi i izvuče potencijal iz sebe. Smatram da sam neke stepenike preskočila na početku, stvorio se hajp, a nisam bila spremna... Krenula sam ozbiljno da radim na sebi u svakom smislu. Baš se trudim. Jesam ja imala sreće, moraš da imaš neku zvezdanu prašinu da bi zadržao pažnju na sebi. Treba se truditi i dati sve od sebe. Ja stvarno radim ovo zato što volim, mogla sam da radim neke druge stvari, mogu i sada. Nije mi bio cilj da ulažem u neki biznis, ja novac koji zaradim ulažem i živim na nekoj mesečnoj plati - kaže pevačica, a onda je progovorila o svom talentu za pisanje.

- Ja sam imala talenat za pisanje uvek... Nisam nikad pismene pripremala nego dođem i napišem iz glave. Uvek sam imala talenat za to, više sam u prozi radila. Moja prva pesma je ''Duplo gora''. Nekad mi stvarno izleti nešto, nekad mesecima razvlačim... - kaže Barbara i dodaje:

- Mogu da imam vid patnje za bivšom drugaricom, pa da pišem kao da je bivši partner. Treba malo da budeš i psiho i da se staviš u neku emociju koju možda ne osećaš. Ja jako često plačem, mislim da je zdravo izbaciti. Ja plačem i od sreće i od uzbuđenja, meni stalno idu suze na oči. Emotivna sam. Možeš biti jak i emotivan, nije dobro skrivati emocije... Mora nešto da ti fali da ne osetiš emocije. Mogu da budem i histerična i tiha... - rekla je Barbara i dodala:

- Ja imam pristup svom novcu, ali meni otac vodi evidenciju. On je vodio firmu, da nema njega ja bih sve potrošila. Vodi računa i upozori me ako previše trošim... - kaže pevačica i dodaje:

- Super su mi Prijovićkine pesme, to je njen fazon. Sve mi je super, sve mi se sviđa. Odlična mi je Karleušina pesma, kul mi je što je uključila i ćerke... - rekla je Barbara i otkrila da bi volela da snimi duet sa Azisom.

- Ima dosta onih sa kojima bih snimila duet, ali neka bude Azis, mislim da bi to bilo interesantno. Može da bude ''Terapija'', ''Ne znaš'', ''Lažeš me ljubavi'' mi je najveći hit. ''Terapiju'' volim često da pustim - kaže pevačica i otkriva da ima u planu da održi solistički koncert sledeće godine.

- Plan je solistički koncert, lep mi je Tašmajdan, to je neki plan, ako sve bude kako treba sledeće leto - otkriva pevačica.

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- Nije moj žanr, nije tema koja mene preterano zaniima, nemam ništa protiv, super je dečko, ljudi ga vole, on je dokaz koliko nama fali muška zvezda na našim prostorima, neki miljenik devojčica. Bilo mi je iznenađenje jer smatram da koncert treba da ima neki koncept, da izvodi svoje pesme. Sve ostalo je tezga. Želim mu uspeh sa njegovim pesmama, nadam se da ga neće slava pokvariti - rekla je Barbara, a onda progovorila o pobedniku Pinkovih zvezda i Desingerici.

- Ispratila sam Despića kako podiže pobednika. Super sam sa njim, bio mi je i na rođendanu, srećemo se po događajima, super je lik. Desingerica nije uzrok, on je simptom... On je meni presmešan, ja ga obožavam. To stvarno treba umeti. Ima petlju, da sam muškarac ponašala bih se vrlo slično kao on. Mogla bih da zamislim da imamo duet.

Autor: M.K.