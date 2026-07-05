O meni su svašta pričali, trudili su se da me potope: Milanče Radosavljević ne krije emocije nakon koncerta, pa ogolio dušu o svojoj supruzi!

Pevač Milanče Radosavljević sumirao je utiske nakon velikog koncerta koji je u petak održan na Tašmajdanu.

Milanče Radosavljević bio je sagovornik Nemanje Vujića u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom je progovorio o svom koncertu koji je bio jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj karijeri, te se dotakao svoje supruge koju smatra velikom podrškom.

- Ja ne popuštam ni u noge, a kamoli u glavu. Ono čega sam se plašio, poznajem sebe, a to su emocije. Ja sam se toliko uzdržao. Ja pevam i plačem. Nikog nisam smeo da gledam u oči, jer kako bih počeglao tako bih plakao. Zato sam gledao neodređeno u publiku. To je veče mog života. To su prekrupne stvari. Silom baba ne može u raj. Nisu hteli da me poznaju. Ja bolje nisam mogao, dao sam sve od sebe. Kako je pripremenj koncert, kakvu sam zaleđenu imao to su pravi koncerti. Uzmi mikrofon i da pevaš, a ne plejbek. Nisu me ljudi shvatali, bilo je možda i boljih pevača. Goran mi je dao najozbiljniju ponudu - rekao je Milanče i dodao:

- Ja sam snimio jednu divnu pesmu koja se 10 godina nije nigde čula, a ona je rekla da joj nije jasno kako se ta pesma nije čula, a lepa je. Ona je sve sadžala sve na svojim plećima ovu kuću. Ja sam preleto svet, a ona je tu sve - kaže pevač.

- Tu su pevali i pili. Ponosna sam na svog muža. Mučili smo se svadbe i sve drugo. Počeo je on otkad - dodala je njegova supruga.

- O meni su svašta pričali. Stalno su se trudili da me potope. Od kako je harmonika došla u Srbiju od tad se to priča. Imao sam 8 godina kad sam čuo tu priču. Moja duša će otići u grob ovakva kakva je. Ja sam prvi za Šabana rekao da je Safet vladao dok Šaban nije doašao. On je za mene bio neprikosloven. Uvek smo se poštovali i voleo ga kao brata. Najviše me je zaboleo odlazak Vide. Otac moj je rekao za nju da je da razbiješ glavom o sto kako žena peva. Najviše nas je potresao Šaban. Novica Negovanović, to su takve generacije - rekao je Milanče i dodao:

- Oni koji su mogli, koji nisu pevali su došli i hvala im. Ja sam slabo išao, slabo su me i zvali. Nisam se video. Mene Beograd ne poznaje. Nisam ni ja od gvožđa, ja sam običan deka. To nije vreme za dokazivanje, već za otkazivanje. Ja sam rekao da ću da počnem kad su me pitali da li ću moći da pevam. Bio sam obučen kao maneken, baba se opet zaljubila u mene. Vi od dede možete da napravite momke. Ona je moja zvezda i kuća moja. Jedna romkinja mi je rekla da sam mnogo propustio i da ću to sve nadokaniti, ne znam da li je to šema po kojoj pričaju, ali mene je to pogodilo. Ja svuda idem svojom biciklom - poručio je pevač.

Autor: Teodora Mladenović