NEĆU DEČKA, ZA SADA! Aleksandra Mladenović progovorila o ljubavnom životu i lažnim prijateljima, pa priznala: Meni može da nanese bol samo onaj do koga mi je stalo!

Pevačica otvorila dušu u ''Premijera - Vikend specijalu'' nakon kraće medijske pauze.

Aleksandra Mladenović u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem otkrila je kako se oseća nakon kraće medijske pauze, a o progovorila je i o svom ljubavnom životu, lažnim prijateljima, pobedi njenog zemljaka Stefana Cekića u Pinkovim zvezdama, ali i koncertu Milančeta Radosavljevića.

- Odlično živim, malo sam bila prezasićena svega. Umorila sam se, bila mi je potrebna pauza, malo sam bila sa porodicom... Malo manje od 18 godina sam na javnoj sceni, 100 godina pevam. Dok sam bila mlađa želela sam više puta da odustanem od pevanja, ali sada ne... - kaže Aleksandra i dodaje:

- Žao mi je što nema podrške. Nisam ljuta ni na koga. Svaka moja reč dođe na svoje, stojim iza onoga što kažem. Apsolutno ne želim da idem ispod onoga što očekujem, mnogo godina radim i više od 2,3 nastupa nedeljno neću raditi. Zapostavila sam sebe, svoju privatnost, prijatelje... Treba mi malo više vremena za sebe, došlo je vreme da se posvetim sebi, pa lagano... Ostali su pravi prijatelji, oni koji ne razumeju posao, nisu tvoji prijatelji. Nemam šta da kažem, meni može da nanese bol samo do koga mi je stalo... - poručila je pevačica i progovorila o novom albumu.

- Radim novi album, biće malo više od 200.000, ali sve se isplati na kraju, ja sam jako zadovoljna... I da ne prođe neka pesma, ja sam zadovoljna... Malo sam se umorila i prezasitila priče... - rekla je Aleksandra i progovorila o simpatiji.

- Nemam simpatiju, otkud meni to?! Smara me da se dopisujem sa nekim - poručila je Aleksandra i progovorila o tajnm sadržaju u svom telefonu.

- Nemam gole slike, ja tajne čuvam u sebi, ako nešto bude napisano, ja izbrišem. Ja sam lojalna i volim da imam lojalne prijatelje... - kaže pevačica, a onda je progovorila o krizi na estradi.

- Što se tiče nastupa kriza je svuda, i ja sam doživljavala prazan klub... Ne može sve da bude do pevača, generalno je kriza u svetu. I ovde i u Evropi... Po cenama vidiš kolika je kriza... Čeznem za ljubavlju da me neko odvede u bioskop... Ja poslednji dinar dam na album i nije mi žao. Desilo mi se da ostanem bez dinara, ali ne bude mi žao. Nisam nikad pozajmila novac ni od koga, nisam trošadžija... I za stanove se mučilo i borilo... - kaže Aleksandra, a onda je progovorila o koncertu Milančeta Radosavljevića.

- Od sreće i radosti sam zaplakala, videla sam da se cene pravi pevači i prave pesme... Nedelju dana pre toga sam pevala na Tašu i umalo zaplakala. Onako da peva, a toliko godina traje, svaka mu čast - kaže Aleksandra i otkrila da li ove godine ide na letovanje.

Volela bih da odem na letovnje, ali teško, daj Bože da odem do kraja avgusta - rekla je pevačica i čestitala Stefanu Cekiću na pobedi u Pinkovim zvezdama.

- Želim da čestitam mom Južnjaku na pobedi u Pinkovim zvezdama, ima glaščinu, svaka mu čast - kaže Aleksandra i dodaje za kraj:

- Super, ali neću dečka, ne za sada. Za sada mi ne treba dečko!

Autor: M.K.