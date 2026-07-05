NE ZANIMA ME LUKA DONČIĆ, ZAUZETA SAM: Breskvica progovorila o novom dečku i životu koji je potpuno promenila!

Nakon raskida sa policajcem Nemanjom, Breskvica ima novog dečka, imućnog beogradskog biznismena.

Pevačicu Anđelu Ignjatović Breskvicu sreli smo na beogradskom aerodromu, gde je privukla ogromnu pažnju pre nego što je sela u luksuzni, blindirani crni džip. Tom prilikom, pevačica nam je otvoreno prokomentarisala promene u svom stilu i životu, ali se i osvrnula na aktuelne gradske priče koje već danima kruže.

Sa osmehom na licu, Breskvica je stavila tačku na spekulacije o poznatom košarkašu i otkrila kakav joj je trenutno emotivni status:

- Porasla sam sada. Prija mi malo ozbiljnije, trenutno se osećam najbolje. Nema istine o pričama o vezi sa Lukom Dončićem. Ne znam ko je proširio tu priču. Ne zanima me on. Zauzeta sam emotivno. Neka ide svojim tokom, kako Bog kaže - rekla je pevačica, koju je između ostalog sačekala i majka na aerodromu.

Novi dečko Breskvice je imućni biznismen﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Podsetimo, Breskvica je nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom nakon pet godina ljubavi, a sada se šuška da ima novog partnera kog krije od očiju javnosti. Naime, navodno je u pitanju imućni biznismen, vlasnik dobro poznate firme iz Beograda.

Kako se dalje navodi, Breskvica je već neko vreme sa njim u tajnoj vezi, a on je navodno jedan od najpoželjnijih neženja u prestonici i bio je sa mnogim lepoticama.

"U vezi su sigurno preko mesec dana. Verovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima", tvrdi izvor i dodaje da Anđelin novi dečko, koji ima oko tridesetak godina, živi u jednom luks naselju na Novom Beogradu.

Autor: Teodora Mladenović