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Ceca poslala jaku poruku Orlićima pred finale sa Amerikom: "Idemo hrabro po svetsko zlato"

Izvor: Pink.rs / Telegraf.rs, Foto: kks, e-stock/Rajko Ristić ||

Mladi košarkaši Srbije sastaće se večeras, 5. jula u velikom finalu Svetskog prvenstva za košarkaše do 17 godina sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država.

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović, već poznata kao neko ko je vatreni navijač kad god igra naša reprezentacije, oglasila se tim povodom.

Ona je poželela sreću našim mladim Orlićima uz jaku poruku:

- Idemo hrabro po svetsko zlato - napisala je Ceca uz emotikon srca, zastave Srbije i zlatni trofej.

Foto: Instagram.com

Ona je zatim podelila još jedan video kao vid podrške Orlićima i napisala:

- Ponos Srbije!

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Orlići su do finala došli pošto su pobedili domaćina turnira, Tursku sa 76:71, te će tako u borbi za zlato igrati protiv tima koji ima čak sedam titula na kontinentalnoj smotri.

Jasno je da Amerikanci ulaze u ovaj meč kao favoriti, s obzirom na to da su pomenutih sedam titula osvojili bez ijednog poraza, ali je isto tako jasno i da je finale potpuno drugačije od svih prethodnih utakmica, i da se sve može desiti.

Ipak, iako statistika možda jeste na strani Amera, jasno je da to ne mora ništa da znači, a ostaje nam da vidimo mogu li Orlići da nastave bajku i ispišu nove stranice istorije srpske košarke.

Autor: Teodora Mladenović

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