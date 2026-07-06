UNAJMILA SAM OBEZBEĐENJE, NA METI SMO! Pevačica bila u strahu zbog haosa na estradi, a sad se skinula u bikini i pršti kako izgleda: Ćerka joj radi za Donalda Trampa

Izjavila je da ima mnogo toga da kaže, ali će o tome govoriti kada dođe vreme, ponosna je na svoju ćerku Nikolinu koja živi u Americi.

Atraktivna pevačica Katarina Kaja Ostojić još jednom je dokazala zbog čega važi za jednu od najzgodnijih dama na našoj estradi. Ona je na svom Instagram profilu podelila vrelu fotografiju sa ležaljke, pozirajući u svetloplavom, svetlucavom bikiniju koji je u prvi plan istakao njene obline.

Iako ima 42 godine, Kaja svojom savršenom figurom, isklesanim trbušnjacima i zategnutim nogama bukvalno zadaje domaći zadatak mnogo mlađim devojkama. Izgled je upotpunila modernim sunčanim naočarima i prepoznatljivim, širokim osmehom, dok je pored nje na betonu stajala čaša osvežavajućeg pića.

Njena najnovija objava odmah je pokrenula lavinu pozitivnih komentara i "zapalila" društvene mreže, a pratioci su je zasuli komplimentima na račun neverovatne linije.

"Dešavaju se stvari kojima mora da se stane na put"

Podsetimo, Kaja Ostojić otkrila je da nju čuva obezbeđenje., kada je nedavno prokomentarisala haos koji se događao na estradi - kidnapovanje kolege Danijela Kajmakovskog, kao i bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića.

Kaja Ostojić istakla je nedavno da ima dosta toga da kaže, ali da će o tome pričati kad dođe vreme:

- Moj prvi impuls je bio da pomislim da je greška. Svašta se priča i meni je to bolesno. Sada pišu i da su kidnapovali mog kolegu Daniela. Dešavaju se stvari kojima mora da se stane na put. Ne znam zašto smo toliko na meti. Ranije nisam stalno imala obezbeđenje, ali poslednjih godinu dana sam počela da ga praktikujem. Imam mnogo toga da kažem, ali o tome ću govoriti kada dođe vreme - zaključila je Kaja u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Ćerka joj radi za Donalda Trampa

Ćerka naše pevačice Kaje Ostojić godinama već živi u Americi gde studira i sama krči svoj put ka uspehu. Zanimljivo je da je Nikolina uspela da se zaposli u agenciji koja radi marketinšku kampanju Donalda Trampa.

Kaja često ide kod naslednice i ne krije koliko je ponosna na nju. Tako je nedavno za "Blic" otkrila kako se Nikolina snalazi na poslu.

Autor: Teodora Mladenović