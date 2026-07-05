ANA DIVAC POSETILA MESTO GDE JE KRŠTEN ISUS HRIST! Okupala se u reci Jordan i objavila trenutak koji će pamtiti celog života

Supruga našeg proslavljenog košarkaša Vlada Divca, Ana Divac, podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama nesvakidašnji trenutak sa putovanja.

Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj ulazi u vodu na mestu od izuzetnog istorijskog i religijskog značaja. U opisu fotografije Ana Divac je ponosno istakla da se nalazi na reci Jordan, mestu gde je, prema predanju, kršten Isus Hrist. Za ovu priliku odabrala je jednostavan jednodelni kupaći kostim sa šarenim detaljima, dok je na licu imala blagi osmeh koji svedoči o miru koji je osetila.

Ova objava je odmah privukla veliku pažnju njene publike, koja je u komentarima i reakcijama uputila brojne reči podrške i oduševljenja zbog posete ovom svetom mestu.

Vlade i Ana imaju sinove i usvojenu ćerku

Podsetimo, Vlade i Ana Divac imaju sinove Matiju i Luku i ćerku Petru koju su usvojili.Na pitanje kada su rekli Petri da je usvojena, ona je navela da se seća dana kada je to prvi put spomenula.

- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana za Javni servis jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić