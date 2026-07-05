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Ni estradi nije sve uvek bilo med i mleko! Ovim poslovima su se bavili pre slave koju su stekli: On je KOPAO KANALE, a ona je zarađivala u butiku

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Foto/Kobra, E-Stock/Foto: Gaja, Rajko Ristić ||

Kažu da je put do uspeha trnovit, a u prilog tome govori i činjenica da su mnoge javne ličnosti pre nego što su postale poznate morale da se bave raznim poslovima kako bi sebi olakšale život.

Pre slave, mnogi naši pevači bavili su se zanimanjem za koje su se školovali, a neki od njih bili su prinuđeni da rade i teške fizičke poslove, kao i na pijaci. Indira Radić, pre nego što je snimila prvi album, živela je u Zagrebu, gde je radila kao medicinska sestra u jednoj bolnici.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Ana Stanić tokom studija na Fakultetu dramskih umetnosti držala je časove latinskog jezika i spremala đake za popravni ispit. Olja Karleuša je radila kao prodavačica u butiku pevačice Lele Andrić, koja joj je kasnije pomogla da izda prvi album.

U butiku je radila i Nina Badrić. Jednom prilikom je u radnju došao Dino Dvornik i čuo je kako peva, a već sutradan je imala priliku da snimi svoj album. Čak 11 godina Nada Obrić bila je pravnica u Opštini u Sarajevu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Romana Panić radila je u pržionici kafe, a nakon rata prodavala je kafu i na pijaci. Pevačica Nadica Ademov prodavala je na pijaci. Goga Sekulić se bavila voditeljskim poslom na radiju, dok je Jana radila kao nastavnica muzičkog vaspitanja na Kosovu.

Foto: Foto: Dejan Milićević

Na samom kraju osnovne škole, Toma Zdravković se oprobao i kao glumac. Bio je član amaterskog pozorišta u rodnom mestu Pečenjevce kod Leskovca. Radio je i u leskovačkoj bolnici, a nakon toga ga je Silvana otkrila u jednoj kafani, gde je pevao, kako je i sam rekao, za odabran broj gostiju.

Miloš Bojanić je bio jedan od direktora u saobraćajnom preduzeću. Da nema hleba bez motike, najbolje pokazuje pevač Haris Džinović, koji je kopao kanale i prodavao novogodišnje čestitke.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Goga Sekulić

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#Olja Karleuša

#Romana Panić

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