Naša pevačica pozira gola sa dečkom milionerom: Objavila provokativnu sliku, usijala mreže žestokim kadrom (FOTO)

Pevačica Marina Visković ponovo je podigla temperaturu na društvenim mrežama serijom vrelih i izuzetno intrigantnih objava sa svojim partnerom milionerom.

Ona je najveću pažnju privukla crno-belim kadrom na kojem u strasnom zagrljaju pozira uz svog izabranika, a strateški isečena fotografija stvorila je snažan utisak da pevačica na sebi nema apsolutno ništa.

Odmah nakon toga, Marina Visković je rešila da potpuno zagolica maštu javnosti i objavi sliku u boji na kojoj leže na ležaljkama, gde ipak vidimo da nosi minijaturni crni bikini koji jedva skriva njene bujne grudi. Dok se u pozadini kadrirala čuvena pesma o modernim odmetnicima Boniju i Klajdu, par se sve vreme čvrsto držao za ruke, jasno pokazujući koliko su zaljubljeni.

Ove provokativne objave bukvalno su zapalile Instagram, a verni pratioci ne prestaju da komentarišu njen brutalan izgled i hemiju koja prosto pršti između nje i njenog bogatog dečka.

Krije identitet dečka milionera

Iako redovno pokazuje detalje svog glamuroznog života, Marina i dalje vešto krije identitet svog izabranika od očiju javnosti. Ipak, nedavno je otvorila dušu i priznala koliko je zaljubljena.

- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu - izjavila je pevačica.

Kada je reč o ozvaničenju veze, Marina je bila vrlo jasna u svojim stavovima. Iako ne isključuje mogućnost venčanja, klasično veselje definitivno nije u planu.

Autor: Nikola Žugić