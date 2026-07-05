Ćerka našeg moćnika pozirala polu-naga: Zaboravila na gaćice, a tamo dole svi zagledaju (FOTO)

Sofija Šašić objavila je fotografije sa jahte, a ispod haljine nije nosila veš te su joj se samo ocrtavali tragovi od sunčanja.

Ćerka Željka Šašića uplovila je u influenserske vode, te često odlazi na putovanja širom sveta. Sada je otputovala na kratak predah na crnogorsko primorje gde se baškari na luksuznoj jahti.

Ona je odatle nedavno podelila vrele kadrove u bikiniju, a sada je odlučila da pozira bez veša. Sofija je tako golo telo prekrila žutom haljinom koja se providela i imala rupu sa jedne strane. Ona joj je savršeno pristajala zbog njenog osunčanog tela, a kroz otvor nazirao se samo trag od sunčanja i bujne grudi koje je Šašićeva ćerka rukama pridržavala.

Inače, kako se dosta govori o tome kako Sonjina i Željkova ćerka živi na visokoj nozi, ona je nedavno otkrila kako nije bahata, već da samo voli da udovolji sebi i kupi šta joj se dopada.

- Nisam ja bahata, ali volim da trošim na sebe kada sebi mogu da priuštim šta želim. Kada mi se nešto svidi i kada se na nešto nameračim cena me ne interesuje - rekla je ona tada.

Autor: pink.rs