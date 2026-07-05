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Ćerka našeg moćnika pozirala polu-naga: Zaboravila na gaćice, a tamo dole svi zagledaju (FOTO)

Izvor: Informer.rs, Foto: Instagram.com/@sophiasasic ||

Sofija Šašić objavila je fotografije sa jahte, a ispod haljine nije nosila veš te su joj se samo ocrtavali tragovi od sunčanja.

Ćerka Željka Šašića uplovila je u influenserske vode, te često odlazi na putovanja širom sveta. Sada je otputovala na kratak predah na crnogorsko primorje gde se baškari na luksuznoj jahti.

Foto: Instagram.com/@sophiasasic

Ona je odatle nedavno podelila vrele kadrove u bikiniju, a sada je odlučila da pozira bez veša. Sofija je tako golo telo prekrila žutom haljinom koja se providela i imala rupu sa jedne strane. Ona joj je savršeno pristajala zbog njenog osunčanog tela, a kroz otvor nazirao se samo trag od sunčanja i bujne grudi koje je Šašićeva ćerka rukama pridržavala. 

Inače, kako se dosta govori o tome kako Sonjina i Željkova ćerka živi na visokoj nozi, ona je nedavno otkrila kako nije bahata, već da samo voli da udovolji sebi i kupi šta joj se dopada.

- Nisam ja bahata, ali volim da trošim na sebe kada sebi mogu da priuštim šta želim. Kada mi se nešto svidi i kada se na nešto nameračim cena me ne interesuje - rekla je ona tada.

Autor: pink.rs

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