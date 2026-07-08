Majku nije voleo godinama, a onda je saznao zbog čega ga je napustila: Potresna ispovest Šekija Turkovića!

Šeki Turković prvi put je govorio o bolnom detinjstvu, odnosu s majkom i maćehom, porodičnim tragedijama, smrti bivše supruge i ispovesti koja je mnoge ostavila bez reči.

Pevač rođen u selu Krnjajela kod Sjenice, prvi put je potpuno otvoreno govorio o najtežim trenucima svog života – od bolnog detinjstva i odrastanja bez majke, preko odnosa s ocem i maćehom, pa sve do smrti bivše supruge i porodičnih tragedija koje su ostavile dubok trag na njegov život.

U emotivnom razgovoru Turković je ispričao da je imao svega četiri godine kada je njegova majka napustila porodični dom, nakon što je njegov otac odlučio da život nastavi s drugom ženom.

- Ne volim majku, maćeha mi je bila sve. Ona me je odgajila, bila mi je i majka i oslonac. Njoj dugujem mnogo - rekao je iskreno pevač, objašnjavajući da nije imao priliku da odrasta uz biološku majku.

Šeki je otkrio da svoju majku nije video gotovo deset godina. Kada su se konačno sreli, kaže da nije osetio emocije kakve bi mnogi očekivali.

- Osećao sam se kao da sam sreo običnu ženu. Nisam odrastao uz nju i nisam mogao razviti taj odnos koji dete ima prema majci - priznao je Turković.

Kasnije ju je obilazio i oprostio joj sve, shvativši da ona nije svojevoljno napustila decu, već da je bila primorana otići iz porodične kuće.

Pevač tvrdi da je njegov otac u kuću doveo drugu ženu dok je još bio u braku, te da je majka morala da ode.

- Moja maćeha bila je 14 godina mlađa od oca. Majka nije mogla da živi u takvoj situaciji i otišla je kod svojih roditelja. Kasnije se preudala - ispričao je Turković u emisiji "Pretres"

Iako priznaje da mu je djetinjstvo bilo teško i da je od malih nogu radio najteže seoske poslove, kaže da je ocu na kraju oprostio sve.

Autor: Teodora Mladenović