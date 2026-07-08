AKTUELNO

Domaći

Majku nije voleo godinama, a onda je saznao zbog čega ga je napustila: Potresna ispovest Šekija Turkovića!

Izvor: Pink.rs / Telegraf.rs, Foto: Printscreen YouTube/ Seki Turkovic ||

Šeki Turković prvi put je govorio o bolnom detinjstvu, odnosu s majkom i maćehom, porodičnim tragedijama, smrti bivše supruge i ispovesti koja je mnoge ostavila bez reči.

Pevač rođen u selu Krnjajela kod Sjenice, prvi put je potpuno otvoreno govorio o najtežim trenucima svog života – od bolnog detinjstva i odrastanja bez majke, preko odnosa s ocem i maćehom, pa sve do smrti bivše supruge i porodičnih tragedija koje su ostavile dubok trag na njegov život.

U emotivnom razgovoru Turković je ispričao da je imao svega četiri godine kada je njegova majka napustila porodični dom, nakon što je njegov otac odlučio da život nastavi s drugom ženom.

Foto: Printscreen YouTube/ Seki Turkovic

- Ne volim majku, maćeha mi je bila sve. Ona me je odgajila, bila mi je i majka i oslonac. Njoj dugujem mnogo - rekao je iskreno pevač, objašnjavajući da nije imao priliku da odrasta uz biološku majku.

Šeki je otkrio da svoju majku nije video gotovo deset godina. Kada su se konačno sreli, kaže da nije osetio emocije kakve bi mnogi očekivali.

- Osećao sam se kao da sam sreo običnu ženu. Nisam odrastao uz nju i nisam mogao razviti taj odnos koji dete ima prema majci - priznao je Turković.

Kasnije ju je obilazio i oprostio joj sve, shvativši da ona nije svojevoljno napustila decu, već da je bila primorana otići iz porodične kuće.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevač tvrdi da je njegov otac u kuću doveo drugu ženu dok je još bio u braku, te da je majka morala da ode.

- Moja maćeha bila je 14 godina mlađa od oca. Majka nije mogla da živi u takvoj situaciji i otišla je kod svojih roditelja. Kasnije se preudala - ispričao je Turković u emisiji "Pretres"

Iako priznaje da mu je djetinjstvo bilo teško i da je od malih nogu radio najteže seoske poslove, kaže da je ocu na kraju oprostio sve.

Autor: Teodora Mladenović

#Ispovest

#Majka

#detinjstvo

#maćeha

#pevač

#porodične tragedije

#smrt bivše supruge

#Šeki Turković

POVEZANE VESTI

Domaći

SMRT U PORODICI ŠEKIJA TURKOVIĆA! Objavljene tragične vesti

Domaći

Svi ga znaju kao Šekija Turkovića, a on se ne zove tako: Evo šta mu piše u ličnoj karti

Domaći

Rođeni brat srušio kuću Šekija Turkovića: Komšija otkrio sve detalje i šokirao javnost

Fudbal

POTRESNA ISPOVEST ZLATANA IBRAHIMOVIĆA: Brat mi je preminuo, majka je čistačica, a sa ocem nisam u dobrim odnosima...

Domaći

TEK SAM KASNIJE SAZNAO DA JE UMRLA! Hasan Dudić je pre Zlate voleo nju: Zatekla ga vest o smrti supruge: Nije ni slutio šta je sebi krišom uradila

Domaći

U jednoj sobi nas je živelo dvadesetoro: Beki Bekić iskreno o detinjstvu u siromaštvu, jedna stvar ga i dan danas boli