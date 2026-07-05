NIKO NE MOŽE DA VERUJE KOLIKO SINDI DANAS PUNI GODINA Pevačica pokazala kako slavi, a zbog njene brutalne linije javnost je u apsolutnom šoku!

Fanovi i prijatelji zatrpali su je čestitkama, hvaleći njen izgled, po njihovim rečima, deluje dvadeset godina mlađe.

Nekadašnja članica grupe „Models” Ivana Stamenković Sindi proslavila je svoj rođendan i još jednom dokazala zašto važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj estradi. Atraktivna pevačica podelila je na društvenim mrežama snimke na kojima pozira u elegantnoj crnoj haljini sa dubokim dekolteom i modernim naočarima za sunce dok pali svećicu na rođendanskom slatkišu.

Ono što je ostavilo sve u potpunom šoku jeste činjenica da je Sindi napunila 47 godina, jer njen izgled i neverovatna energija prkose vremenu. Njen mladoliki izgled i zategnuta figura momentalno su pokrenuli lavinu komentara na račun genetike i nege koje je dovode do savršenstva.

Obožavaoci i prijatelji zasuli su njene objave bezbrojnim čestitkama, poručujući joj da izgleda bar dvadeset godina mlađe.

Ovako danas Sindi zarađuje﻿

Sindi, koja je poznata po ljubavi prema lepom životu i luksuznim putovanjima, sada zarađuje kroz razne vrste reklama na Instagramu.

Ona je počela da radi već sa 14 godina, što joj je omogućilo da sada živi na visokoj nozi. Ona ističe da se od ovog posla može dobro zaraditi, pod uslovom da se posao dobro obavlja, što privlači razne kompanije.

- Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - naglasila je ona i otkrila da li se od tog posla može dobro zaraditi:

- Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada.

Autor: Teodora Mladenović