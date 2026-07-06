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Rasta se rešio dredova, široke odeće i viška kilograma, pa postao FRAJER I PO, odmah REAGOVALA i Ana Nikolić! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Promenio lični opis.

Reper Stefan Đurić Rasta potpuno je promenio lični opis. On je drastino smršao, a potom se otarasio i dredova koji su bili njegov zaštitni znak.

Nedavno se na Music week-u pojavio u potpuno drugaćijem izdanju i ostavio bez reči sve. Publika je bila jednoglasna - da je Rasta ozbiljan frajer.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Kratka kosa, stilizovana brada, preplanuli ten, vitka figura i elegantnija odeća nekada su bili nespojivi sa Rastom, a sada sve to njegov novi zaštitni znak.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Na ovu neverovatnu promenu reagovala je njegova bivša supruga, pevačica Ana Nikolić, koja je lajkovala Rastine nove fotke na kojima je takoreći nov čovek.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

#Ana Nikolić

#Stefan Đurić Rasta

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