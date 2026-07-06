Rasta se rešio dredova, široke odeće i viška kilograma, pa postao FRAJER I PO, odmah REAGOVALA i Ana Nikolić! (FOTO)

Promenio lični opis.

Reper Stefan Đurić Rasta potpuno je promenio lični opis. On je drastino smršao, a potom se otarasio i dredova koji su bili njegov zaštitni znak.

Nedavno se na Music week-u pojavio u potpuno drugaćijem izdanju i ostavio bez reči sve. Publika je bila jednoglasna - da je Rasta ozbiljan frajer.

Kratka kosa, stilizovana brada, preplanuli ten, vitka figura i elegantnija odeća nekada su bili nespojivi sa Rastom, a sada sve to njegov novi zaštitni znak.

Na ovu neverovatnu promenu reagovala je njegova bivša supruga, pevačica Ana Nikolić, koja je lajkovala Rastine nove fotke na kojima je takoreći nov čovek.

Autor: R.L.