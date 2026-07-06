AKTUELNO

Domaći

Nakon vesti o razvodu, Vlada Vuksanović napustio Srbiju: Evo gde se nalazi i šta radi (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

Bivši srpski maneken Vlada Vuksanović prolazi kroz veliki životni preokret nakon što je u javnost dospela vest da se razvodi od supruge Dahiane, sa kojom je tokom braka dobio dvoje dece.

Uprkos privatnim izazovima, Vlada je odlučio da napravi predah od svakodnevice, pa je otputovao na hrvatsko primorje. Na svom Instagram profilu podelio je nekoliko fotografija i otkrio da boravi u mestu Slano, poznatom po mirnim uvalama i kristalno čistom moru.

Foto: Instagram.com

Na kadrovima se mogu videti prelepi pejzaži, uređena obala i plaža na kojoj uživa daleko od gradske gužve. Iako redovno deli trenutke sa putovanja, ovoga puta nije otkrio da li je na odmor otišao sam ili u društvu.

Objava je privukla pažnju njegovih pratilaca, koji su mu u komentarima poželeli da se odmori i pronađe mir nakon turbulentnog perioda kroz koji prolazi.

Foto: Instagram.com

Izbrisali zajedničke fotografije

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.

Foto: Instagram.com/dahii

Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.

Ko je atraktivna brineta Dahian

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.

Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.

Autor: N.B.

#Razvod

#maneken

#putovanje

#vlada vuksanović

POVEZANE VESTI

Domaći

VRTI SAMO JEDNU PRIČU! Evo šta je Dženan poručio nakon vesti o RAZVODU!

Domaći

Rodila mu dvoje dece, a kida kako izgleda: Supruga bivšeg dečka Nataše Bekvalac mami uzdahe, pokazala prezgodno telo (FOTO)

Domaći

Oglasila se bivša žena Milana Kalinića nakon što ga je devojka prijavila za nasilje: Sandra se provodila u gradu, a evo ko je bio sa njom (FOTO)

Domaći

Evo gde živi naša manekenaka nakon razvoda: Stavila tačku na brak sa biznismenom i pronašla mir u ovoj oazi

Domaći

Nakon vesti da se razvodi, Čeda Jovanović uhvaćen na večeri sa poznatom pevačicom: Evo sa kim uživa u kafani (FOTO)

Domaći

DŽENAN SA LJUBAVNICOM IMA DETE?! Do njegove žene stigle priče koje su je ŠOKIRALE: ''Ne bi me iznenadilo...''