Nakon vesti o razvodu, Vlada Vuksanović napustio Srbiju: Evo gde se nalazi i šta radi (FOTO)

Bivši srpski maneken Vlada Vuksanović prolazi kroz veliki životni preokret nakon što je u javnost dospela vest da se razvodi od supruge Dahiane, sa kojom je tokom braka dobio dvoje dece.

Uprkos privatnim izazovima, Vlada je odlučio da napravi predah od svakodnevice, pa je otputovao na hrvatsko primorje. Na svom Instagram profilu podelio je nekoliko fotografija i otkrio da boravi u mestu Slano, poznatom po mirnim uvalama i kristalno čistom moru.

Na kadrovima se mogu videti prelepi pejzaži, uređena obala i plaža na kojoj uživa daleko od gradske gužve. Iako redovno deli trenutke sa putovanja, ovoga puta nije otkrio da li je na odmor otišao sam ili u društvu.

Objava je privukla pažnju njegovih pratilaca, koji su mu u komentarima poželeli da se odmori i pronađe mir nakon turbulentnog perioda kroz koji prolazi.

Izbrisali zajedničke fotografije

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.

Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.

Ko je atraktivna brineta Dahian

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.

Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.



Autor: N.B.