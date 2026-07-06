Moj san se ostvario: Oglasila se Tamara Kalinić nakon gala venčanja, evo ko joj je među prvima čestitao (FOTO)

Influenserka Tamara Kalinić oglasila se na svom Instagram profilu nakon gala venčanja na obali prestižnog jezera Komo. Tamara je izgovorila sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru Filippu Testi, a čestitke su se nizale. Među prvima je objavu komentarisala Jelena Đoković.

Naime, Tamara Kalinić je objavila niz fotografija sa ceremonije koja se čuvala u strogoj tajnosti. Ona nije krila sreću što su ona i Filippo svoju ljubav krunilsali brakom.

„Moj san se ostvario. I ne govorim o haljini visoke mode, već o tome da sam stvaram porodicu sa Filippom koji je ljubav mog života.“, napisala je Tamara, a čestitke su se nizale.

Među prvima je komentar ostavila Jelena Đoković: "Čestiram, porodica", uz emotikone u obliku srca.

Nakon nje komentar je ostavila i Tijana Dapčević: "Čestitam ti mila Tamara. Da ste zaljubljeni zauvek".

Nakon nje se čestitkama pridružila i Olga Danilović, Ivana Maksimović, Kristina Bekvalac uz poruke: "Prelepi, čestitam", "Čestitam, sijate", "Predivno"...

Venčanje je organizovano u čuvenoj Vili Pizzo, a bogati Italijan je održao kratak govor.

Jedan od najemotivnijih trenutaka dana bio je sam dolazak mlade, koju je do oltara ponosno ispratio otac. Dok je Tamara koračala ka svom budućem suprugu, hor od 18 članova uživo je izvodio operske arije, što je celom prizoru dalo atmosferu koja je podsećala na scenu iz evropske kraljevske bajke.

Posebnu pažnju i suze radosnice prisutnih izazvao je dirljiv govor mladoženje koji se emotivnim rečima obratio svojoj supruzi.

"Ušla si u moj život kao uragan. Nisam to očekivao".

Tamara Kalinić je tokom ovog posebnog dana promenila dve venčanice, koje su bile kreacije najpoznatijih svetskih modnih brendova. Prva venčanica bila je zatvorenijeg kroja, dok je druga u gornjem delu imala formu korseta, elegantno otkrivajući vrat i dekolte.

Ovoj romantičnoj proslavi prisustvovalo je oko 100 odabranih zvanica. Kada su Tamara i Filippo ušli u vilu, svi prisutni su ih toplo pozdravili, nakon čega su mladenci odmah došli do podijuma i zaplesali svoj prvi ples.



Autor: N.B.