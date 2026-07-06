Ceca uživa na odmoru: Objavila snimak i raspametila sve (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović spakovala je kofere i nakon izuzetno napornog poslovnog perioda otputovala na zasluženi odmor u toplu Španiju. Ona već četiri dana boravi u poseti svojoj ćerki Anastasiji i zetu Nemanji Gudelju, koji već nekoliko godina žive u ovoj zemlji zbog njegovih sportskih angažmana.

Ceca je sada, na svom Instagram profilu, podelila trenutke opuštanja, a posebnu pažnju privukli su kadrovi iz ekskluzivnog D&G bara u Marbelji.

Dok se brčkala u bazenu okružena palmama koje se njišu na vetru, u pozadini se mogao videti luksuzan ambijent sa baldahinima i ležaljkama u prepoznatljivom dezenu čuvenog italijanskog modnog brenda koji odiše skupoćom.

Uživala u luks restoranu

Pevačica je nedavno na svom Instagram profilu podelila snimak iz jednog luksuznog restorana, gde ne skida širok osmeh sa lica i vidno raspoložena nazdravlja sa slamčicom u ruci.

U elegantnoj beloj majici i sa modernim naočarima za vid, muzička zvezda je pokazala i bogatu trpezu, a u prvom planu našao se vrhunski riblji specijalitet. Uz kratak i jasan natpis "Napokon", Ceca je svojim pratiocima stavila do znanja koliko joj je ovaj odmor u krugu porodice bio preko potreban.

Snimak je odmah privukao veliku pažnju javnosti, a fanovi su oduševljeni što folk divu vide ovako opuštenu, nasmejanu i u punom sjaju tokom letnjih dana.

Podsetimo, Ceca se nedavno u emisiji "Ceca show" dotakla odnosa sa zetom, Nemanjom Gudeljom.

- Ne znam, ja nisam stvarno posesivna, zato ja stalno zadirkujem koleginice na taj način. Valjda zato što ja to nikad nisam bila. Nikada nisam bila luda tašta i da zet ima fobiju od mene. Mene moj zet obožava. Da se ja mešam i zvocam njima i da imam svoj stav i mišljenje o svemu i svačemu ili tako za snajku... Ja nemam taj tip, imam svoj život i pustila sam svoju decu da žive svoje živote jer njima i pripadaju njihovi životi - otkrila je Ceca Ražnatović u svojoj emisiji.



Autor: N.B.