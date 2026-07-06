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Ljubavni trougao tresao Jugoslaviju: Muž Olivere Marković imao aferu sa njenom koleginicom, ona sve saznala

Izvor: blic, Foto: Printscreen YouTube/ Serija Ex ||

Naša čuvena glumica Olivera Marković ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, ali je njen ljubavni život ostao intrigantan decenijama kasnije.

Posle razvoda od slavnog kolege Radeta Markovića, sa kojim je u braku provela dugih 17 godina, Olivera je sreću pronašla pored dramskog umetnika Dušana Bulajića. Iako je njihov brak bio izuzetno skladan i trajao više od trideset godina, mnogi nisu znali za "ljubavni trougao" koji je prethodio ovoj zajednici.

Foto: Printscreen YouTube/Serija Ex

Naime, srpska glumica Žiža Stojanović javno je otkrila da je upravo Dušan Bulajić bio njena najveća ljubav. Njihova romansa trajala je dve godine, a započela je tokom zajedničkih glumačkih angažmana.

"U Nišu, kad smo imali prvi angažman, već se zaljubio u mene", ispričala je svojevremeno Žiža Stojanović, naglasivši da ju je on voleo još od rane mladosti, a da su se kasnije putevi "spojili" u Beogradu.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

Ono što ovoj priči daje posebnu težinu jeste Žižino priznanje da Olivera Marković nije bila u neznanju kada je reč o njihovoj prošlosti.

„Ona je znala za mene, da je on mene voleo”, otkrila je glumica govoreći o svojoj velikoj ljubavi sa Bulajićem, pre nego što je on započeo višedecenijski brak sa Oliverom.

Inače, nakon Oliverine smrti njen sin je pronašao kutiju za nakit, a kada je otvorio imao je šta i da vidi.

Autor: N.B.

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