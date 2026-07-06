Ljubavni trougao tresao Jugoslaviju: Muž Olivere Marković imao aferu sa njenom koleginicom, ona sve saznala

Naša čuvena glumica Olivera Marković ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, ali je njen ljubavni život ostao intrigantan decenijama kasnije.

Posle razvoda od slavnog kolege Radeta Markovića, sa kojim je u braku provela dugih 17 godina, Olivera je sreću pronašla pored dramskog umetnika Dušana Bulajića. Iako je njihov brak bio izuzetno skladan i trajao više od trideset godina, mnogi nisu znali za "ljubavni trougao" koji je prethodio ovoj zajednici.

Naime, srpska glumica Žiža Stojanović javno je otkrila da je upravo Dušan Bulajić bio njena najveća ljubav. Njihova romansa trajala je dve godine, a započela je tokom zajedničkih glumačkih angažmana.

"U Nišu, kad smo imali prvi angažman, već se zaljubio u mene", ispričala je svojevremeno Žiža Stojanović, naglasivši da ju je on voleo još od rane mladosti, a da su se kasnije putevi "spojili" u Beogradu.

Ono što ovoj priči daje posebnu težinu jeste Žižino priznanje da Olivera Marković nije bila u neznanju kada je reč o njihovoj prošlosti.

„Ona je znala za mene, da je on mene voleo”, otkrila je glumica govoreći o svojoj velikoj ljubavi sa Bulajićem, pre nego što je on započeo višedecenijski brak sa Oliverom.

Inače, nakon Oliverine smrti njen sin je pronašao kutiju za nakit, a kada je otvorio imao je šta i da vidi.

Autor: N.B.