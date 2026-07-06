AKTUELNO

Domaći

Sada je sve jasno! Oglasila se Đanijeva supruga nakon što je isplivao snimak gde priča sa policijom, evo o čemu je reč

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Poznati folk pevač Radiša Trajković Đani nedavno se našao u centru pažnje javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem on razgovara sa pripadnicima policije na jednoj plaži u crnogorskom letovalištu Bečići.

Zbog pevačeve specifične gestikulacije i načina razgovora na snimku, mnogi su pomislili da je došlo do rasprave ili nekog incidenta.

pročitajte još

Đani okružen policijom u Bečićima: Na plaži u šortsu i bez majice, svi u šoku

Ipak, ove spekulacije ubrzo je demantovala njegova supruga, Slađa Trajković.

Ona se oglasila kako bi rešila sve nedoumice, ističući da nikakvog problema niti incidenta nije bilo. Kako je objasnila, Đaniju se na plaži redovno javljaju prolaznici, pa su tako zastali i policajci kako bi se pozdravili i porazgovarali sa njim.

Foto: Instagram.com

- Đaniju se svi redom javljaju na plaži, pa i policajci.

Zastali su da mu se jave i on je sa njima porazgovarao. Nikakav incident ili problem nije u pitanju. Ne znam kako niko nije snimio kako se Đani ceo dan igra sa unucima već samo kako razgovara sa policijom - tvrdi Slađa za Informer.

Autor: N.B.

#Karijera

#Policija

#Radiša Trajković Đani

#Slađa Trajković

#deca

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Đani okružen policijom u Bečićima: Na plaži u šortsu i bez majice, svi u šoku

Domaći

Đanijeva Slađa se oglasila nakon priča da su u debelom minusu posle njegove povrede, šuška se da su tanji za 100.000 evra!

Domaći

HIT SNIMAK! Ljuljaška 1 : Đani 0: Pevač doživeo peh na plaži, svi ostali u šoku (VIDEO)

Domaći

Isplivao snimak Majinog Takija sa buvljaka, on besan kao ris zbog prozivki: Pričaju da prodajem patike, a ja sam MILIONER!

Domaći

SVI SU GA PROCENJIVALI POGREŠNO! Evo koliko je Đani visok, pevač prvi napravio šou od toga

Showbiz

REPER PAF DEDI U CENTRU SKANDALA! Zverski tukao devojku, pa je bacio na pod! Šok snimak sa sigurnosnih kamera širi se brzinom svetlosti! (VIDEO)