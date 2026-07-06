Sada je sve jasno! Oglasila se Đanijeva supruga nakon što je isplivao snimak gde priča sa policijom, evo o čemu je reč

Poznati folk pevač Radiša Trajković Đani nedavno se našao u centru pažnje javnosti nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem on razgovara sa pripadnicima policije na jednoj plaži u crnogorskom letovalištu Bečići.

Zbog pevačeve specifične gestikulacije i načina razgovora na snimku, mnogi su pomislili da je došlo do rasprave ili nekog incidenta.

Ipak, ove spekulacije ubrzo je demantovala njegova supruga, Slađa Trajković.

Ona se oglasila kako bi rešila sve nedoumice, ističući da nikakvog problema niti incidenta nije bilo. Kako je objasnila, Đaniju se na plaži redovno javljaju prolaznici, pa su tako zastali i policajci kako bi se pozdravili i porazgovarali sa njim.

- Đaniju se svi redom javljaju na plaži, pa i policajci.

Zastali su da mu se jave i on je sa njima porazgovarao. Nikakav incident ili problem nije u pitanju. Ne znam kako niko nije snimio kako se Đani ceo dan igra sa unucima već samo kako razgovara sa policijom - tvrdi Slađa za Informer.



Autor: N.B.