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Pamtim samo lepe stvari: Prvi intervju Maje Ognjenović nakon razvoda od Dače Ikodinovića, priznala koliko su je lomovi u životu ojačali

Izvor: Hello, Foto: E-Stock, Instagram ||

Poznata odbojkašica Maja Ognjenović ponovo će zaigrati za nacionalni tim na Evropskom prvenstvu u avgustu. Ona se razvela od Dače Ikodinovića u septembru prošle godine, a sada je u velikom intervjuu progovorila o privatnom životu i karijeri.

Dok se u javnosti godinama unazad raspravlja o njenom odlasku i povratku u reprezentaciju, ovoga puta nema mesta neizvesnosti. Govoreći o svojim ranijim odlukama da završi reprezentativnu karijeru, Maja kroz osmeh priznaje:

„Čini mi se da sam dosadna i sama sebi. Imala sam par momenata kad sam se opraštala s reprezentacijom, što bi rekli „ničim neizazvano“. Prvi oproštaj sam najavila 2016, posle Rija, pa sledeće godine nisam igrala, ali sam se 2018. vratila. Na Svetskom prvenstvu sam mislila da je dosta, a onda sam igrala i u Tokiju, posle kog sam ponovo rekla – kraj. Nikad to nisam radila zvanično i teatralno, već sama za sebe, ali pitanje je da li to može da bude tako kad je uključena javnost.“

Foto: TANJUG AP/Frank Augstein/Frank Augstein

Malo je sportistkinja njene generacije koje u ovim godinama mogu da se pohvale formom u kakvoj ona trenutno igra. Na pitanje kako uspeva da održi tako visok nivo igre, slavna odbojkašica ističe rad na sebi i unutrašnje zadovoljstvo:

„Mislim da je na jednoj strani neprekidan rad na sebi, a na drugoj moja želja da budem u samom vrhu i top-formi. U ovim mojim godinama to nije nimalo lako. Daleko od toga da želim da sama sebe hvalim, ali istina je da nema mnogo sportistkinja moje generacije koje mogu da se pohvale formom u kojoj ja igram. Mislim da je presudan osećaj koji dolazi iznutra i zadovoljstvo koje mi pričinjava igranje odbojke.“

Ipak, održavanje ovakvog ritma zahteva ogromna odricanja. Maja priznaje da je svesna koliko je njena striktnost umara, ali ističe da joj je upravo to donelo uspeh:

„Vrlo često, ali to je u mom slučaju jedini recept. Disciplina mi je pomogla da budem tu gde sam.“

Foto: TV Pink Printscreen

Život u Firenci i promena dugoročnih planova

Maja trenutno živi u Italiji, u Firenci, i uspeva da se prilagodi njihovom lagodnijem načinu života nakon stresnog perioda u Istanbulu:

„Još malo pa će biti moja četvrta godina u toj zemlji. Mnogo je stvari koje mi se dopadaju, ali kad živite u nekoj sredini, primećujete i ono što vam se manje sviđa. Uvek sam nastojala da pamtim samo lepe stvari. Italijani imaju ležeran životni stil, čini mi se bez mnogo briga i tenzija, lepo su obučeni, kvalitetno jedu… Imam utisak da je kod njih hedonizam jako izražen, što mi, naravno, odgovara. Moj posao na momente može da bude stresan, ali ako ga poredimo s bilo kojim drugim, veoma je lep, što ne znači lak. Valjda je, na kraju karijere, bio pravi trenutak da dođem u Italiju i živim malo lagodnijim životom nego, recimo, u Istanbulu. Mada sam taj grad obožavao, bilo je haotično i dosta tenzije u svakom smislu.“

Ona ne krije svoju emotivnu stranu i veruje da su je i lepi i teški trenuci u životu oblikovali u jaču osobu:

„I jedno i drugo. Emotivan sam tip, pa i lepo i ružno ostavlja traga, ali bilo bi glupo da me sve te situacije, što privatne, što poslovne, nisu ojačale.“

Autor: N.B.

#Dača Ikodinović

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