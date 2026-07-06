Cecin unuk Isaija glavna zvezda plaže! Veljko Ražnatović srušio mreže selfijem sa sinom Isaijom: Hit frizura i lude naočare (FOTO)

Veljko Ražnatović trenutno uživa na letovanju sa porodicom, a sada je objavio sliku sa svojim najmlađim sinom Isaijom i njihovi zajednički trenuci sa plaže raznežili su javnost.

Mališan je privukao ogromnu pažnju jer već sada ima neodoljivu i preslatku frizuru koja je odmah postala glavni hit na društvenim mrežama.

Ponosni otac koristi svaki trenutak da se potpuno posveti svom mezimcu, prateći ga u prvim susretima sa morskim talasima. Obožavaoci ne prestaju da komentarišu koliko je dečak meden i harizmatičan, dok Veljko ponosno pokazuje svog malog naslednika.

Ovaj emotivni beg na more savršen je predah za tatu i sina, koji očigledno stvaraju uspomene za ceo život.

Podsetimo, Veljko i Bogdana imaju tri sina, Željka, Krstana i isaiju, a Veljkova sestra, Anastasija Ražnatović, priznala je jednom prilikom da je morala da se umeša u njihov odnos.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.

Autor: D. T.