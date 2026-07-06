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Slavlje za pamćenje u domu Teodore Džehverović! Priredili žurku kraj bazena, pa kostimirani uskočili u vodu, a povod je POSEBAN (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bratanica Teodore Džehverović - Dorotea pre dva dana napunila je tri godine, a porodica je danas organizovala veliko slavlje.

Poznato je koliko je pevačica vezana za malu Doroteu koja je po njoj i dobila ime, a potrudila se da devojčici priredi nezaboravnu žurku.

Video: Instagram.com

Teodora je osmislila koreografiju, a ona, brat, snajka i prijateljica prerušili su se u likove iz hit serije "La casa de papel".

Video: Instagram.com

Dorotea je bila oduševljena performansom, a slavlje je upriličeno u kući sa bazenom te su nakon izbedbe plesne tačke, svi obučeni skočili u vodu.

- Malo nam za sreću treba zapravo - napisala je Teodora u opisu.

Video: Instagram.com

Podsetimo, brat Teodore Džehverović - Sava, u braku je 15 godina mlađom influenserkom i šminkerom Adrianom Kadar.

- Neverovatno koliko smo, uprkos velikoj razlici u godinama, Sava i ja isti. Ne znam da li postoji stvar u kojoj se ne slažemo, osim što on voli pasulj, a ja ne. Od početka smo pričali o tim životnim stavovima i na taj način smo shvatili koliko smo zapravo jedno za drugo - nedavno je Adriana napisala i osvrnula se na svađu koju su imali.

Foto: Instagram.com

- Iz našeg iskustva period kada je došla Dorotea na svet nam je išao baš glatko. Mnogo smo pričali o svemu što nas čeka, imali razumevanja jedno za drugo. I ono najvažnije, oboje smo bili 100% sigurni u tu odluku. Jednom smo se posvađali još na početku kada se ona rodila jer je bilo manjka komunikacije i ja sam mislila da znam bolje, dok je Sava mislio da zna bolje. Ubrzo smo shvatili gde to vodi i od tada se nismo svađali.

Autor: D .T.

#Rođendan

#Teodora Džehverović

#iznađenje

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