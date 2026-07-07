AKTUELNO

Domaći

Otkriveni detalji predbračnog ugovora Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića: Da se zna šta je njeno, a šta moje

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Modna kreatorka Verica Rakočević i njen nekoliko decenija mlađi suprug, kompozitor Veljko Kuzmančević, godinama intrigiraju javnost.

Veljko je nedavno progovorio o predbračnom ugovoru koji su svojevremeno potpisali, te je rešio da stavi tačku na priče koje ih prate.

- Priča se da mene Verica izdržava, da će da mi ostavi ne znam kakve kuće, stanove, da sam naslednik ne znam čega... To je takva besmislica, a da narod ne bi bio toliko uzbuđen oko toga, da znaju svi da sam ja pre nego što smo se venčali potpisao predbračni ugovor, da se zna šta je njeno, a šta je moje - rekao je Veljko Kuzmančević.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Verica ima troje dece i njima treba da ostane kuća koju je ona napravila i za koju se borila ceo život. To je apsolutno normalna stvar, kao što je normalno da to što su moji roditelji stekli ostane meni. Naš odnos nije standardan, sve je drugačije - dodao je on.

Kuzmančević je dodao da ne troši Veričin novac, već isključivo svoj.

- Ne, služim se isključivo svojim novcem koji zarađujem. Čak i svoje kazne koje imam plaćam sam, što je sasvim normalno i logično. Znaš da ima ono možeš da platiš pola, nikad nisam platio pola, nego eto došao mi je izvršitelj. I sad zamisli da takav čovek treba da ima porodicu i decu. To je ta vrsta slobode, i u toj slobodi i neodgovornosti se prave greške - rekao je Veljko, koji je 35 godina mlađi od supruge.

Foto: E-Stock/Tik Tak

Autor: D. T.

#Veljko Kuzmančević

#Verica Rakočević

POVEZANE VESTI

Domaći

Drama u kući Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića, INTERVENISALA POLICIJA! Jezive pretnje odzvanjale Avalom: 'Umrećeš...' (FOTO)

Domaći

Spremna na promene?! Verica Rakočević preturila mnogo preko svojih leđa, rešila da PRODA kuću na Avali, a evo koje mesto je PIKIRALA!

Domaći

SLAVLJE U DOMU VERICE RAKOČEVIĆ I VELJKA KUZMANČEVIĆA! Kreatorka se oglasila i tokrila radosne vesti (FOTO)

Domaći

Rešio da se podmladi 35 godina mlađi muž Verice Rakočević (76), evo kako izgleda sada, posle ''bockanja'' (VIDEO)

Domaći

PROŠLOG LETA KAMPOVALI, A SAD NOVA AVANTURA: Evo gde su Verica Rakočević i Veljko Kuzmanović otišli na odmor! (FOTO)

Domaći

Ovako izgleda vila Verice Rakočević na Avali: Policija je intervenisala zbog pretnji komšije, a evo kako su nekada pričali o njoj i Veljku (FOTO)