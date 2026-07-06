Srpska pevačica rodila ćerku u 36. godini, a sada je prizorom sa letovanja sve raznežila: Pogledajte koliko je Vera porasla (FOTO)

Poznata pevačica Marina Tadić, koja je u 36. godini rodila ćerku Veru, raznežila je sve svoje pratioce prelepim kadrovima sa letovanja. Ona je na društvenim mrežama podelila emotivne trenutke sa plaže, pokazavši koliko je njena naslednica porasla i postala prava mamina devojčica.

Na fotografijama se vidi kako majka i ćerka, modno usklađene u letnjim kombinacijama, ruku pod ruku silaze ka čistom moru i uživaju u zajedničkim trenucima. Mala Vera je čak preuzela i ulogu fotografa, pa je strpljivo slikala svoju ponosnu mamu dok je sedela na ljuljašci u jednom primorskom kafiću.

Ovi topli porodični prizori odmah su privukli ogromnu pažnju javnosti, a pozitivni komentari na račun njihovog prelepog odnosa ne prestaju da se nižu.

Niko ne veruje koliko godina ima

Podsetimo, Marina Tadić proslavila je pre neki dan rođendan, a tim povodom podelila je slavljeničku fotografiju sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Marina je pozirala za stolom sa širokim osmehom na licu, vidno srećna i ispunjena dok je ispred nje stajala rođendanska torta.

Na jarko žutoj poslastici našle su se šarene svećice sa brojem 43, ponosno ističući njene godine koje lepa pevačica sa lakoćom nosi. Verni fanovi i brojne kolege sa estrade odmah su je preplavili čestitkama, a niko na internetu ne može da veruje koliko ona zapravo ima godina jer izgleda bar deceniju mlađe.

Mnogi su u komentarima istakli njen besprekoran, prirodan izgled, složivši se u tome da Marina sa godinama sija sve lepšim i negovanijim sjajem.

Autor: D. T.