Ovako Peja u sedmoj deceniji grmi na moru: Pokazao figuru u kupaćem kostimu, društvo mu pravi poznati pevač

Poznati pevač Acko Nezirović i popularni voditelj Zoran Pejić Peja (60) rešili su da spoje ugodno sa korisnim i zajedno pobegnu na letnji odmor. Dvojica dugogodišnjih prijatelja i saradnika iskoristili su slobodne dane kako bi maksimalno uživali u moru, suncu i zasluženom predahu od estradnih obaveza.

Acko Nezirović i Peja su nasmejani pozirali na betonskom molu u kupaćim kostimima, pokazavši da su u odličnoj formi i da im morski ambijent i te kako prija. Fotografija sa letovanja odmah je privukla pažnju javnosti, a pozitivni komentari na račun njihovog vedrog duha ne prestaju da se nižu.

Ovaj zajednički odmor još jednom je dokazao da na domaćoj sceni postoje iskrena drugarstva koja uspešno odolevaju godinama i svim izazovima šou-biznisa.

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Kako je Peja otkrio, razlaz nije bio samo posledica njihove popularnosti i gustog rasporeda, već i zbog neverstva:

- Kada sam saznao da Zlata ima drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. Zlata je posle šest meseci došla i rekla "jel ti razmišljaš o nama - iskreno je rekao Peja.

Voditelj je priznao da je pevačica nakon razlaza želela da obnovi njihov odnos:

- Zbog čega ti misliš da bi trebalo da se pomirimo...a ona kaže zato što se volimo. Tu je pogrešila. Ovo nikad nikom nisam reko, da je rekla zbog našeg sina ja bih se pomirio. Ja sam 20. decembra saznao da sam bolestan i da treba dauradim tri baj pasa. ja sam imao operaciju, koju sam jako teško podneo. tada sam umesto lav, postao mačka. Ona je tog trenutka videla mene da sam mače i poželela da se raziđemo - rekao je on na Blic TV.

Autor: D. T.