Emotivan sam tip, i lepo i ružno ostavlja traga! Maja Ognjenović prvi put otvorila dušu nakon razvoda od Dače Ikodinovića!

BIli su devet godina zajedno.

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović progovorila je o privatnom životu i emotivnim trenucima koji su je obeležili, a osvrnula se i na svoju dugogodišnju karijeru.

Prošle godine sprotistkinja se razvela od svog supruga, Danila Ikodinovića, sa kojim je provela devet godina.

Inače, Maja će ponovo zaigrati za nacionalni tim na Evropskom prvenstvu u avgustu.

- Čini mi se da sam dosadna i sama sebi. Imala sam par momenata kad sam se opraštala s reprezentacijom, što bi rekli "ničim neizazvano". Prvi oproštaj sam najavila 2016, posle Rija, pa sledeće godine nisam igrala, ali sam se 2018. vratila.

Na Svetskom prvenstvu sam mislila da je dosta, a onda sam igrala i u Tokiju, posle kog sam ponovo rekla – kraj. Nikad to nisam radila zvanično i teatralno, već sama za sebe, ali pitanje je da li to može da bude tako kad je uključena javnost - počela je ona.

Kako je i dalje u zavidnoj formi, Maja je sada progovorila o tome.

- Mislim da je na jednoj strani neprekidan rad na sebi, a na drugoj moja želja da budem u samom vrhu i top-formi. U ovim mojim godinama to nije nimalo lako. Daleko od toga da želim da sama sebe hvalim, ali istina je da nema mnogo sportistkinja moje generacije koje mogu da se pohvale formom u kojoj ja igram. Mislim da je presudan osećaj koji dolazi iznutra i zadovoljstvo koje mi pričinjava igranje odbojke.

Ipak, ovaj tempo života i treniranja zahteva i mnoga odricanja. Maja je svesna da je disciplina umara, ali to joj je donelo i trijumf.

- Vrlo često, ali to je u mom slučaju jedini recept. Disciplina mi je pomogla da budem tu gde sam.

Odbojkašica trenutno živi u Firenci, u Italiji, a priznaje da joj je tamo mnogo lakše nego u Istanbulu.

- Još malo pa će biti moja četvrta godina u toj zemlji. Mnogo je stvari koje mi se dopadaju, ali kad živite u nekoj sredini, primećujete i ono što vam se manje sviđa. Uvek sam nastojala da pamtim samo lepe stvari. Italijani imaju ležeran životni stil, čini mi se bez mnogo briga i tenzija, lepo su obučeni, kvalitetno jedu… Imam utisak da je kod njih hedonizam jako izražen, što mi, naravno, odgovara.

Moj posao na momente može da bude stresan, ali ako ga poredimo s bilo kojim drugim, veoma je lep, što ne znači lak. Valjda je, na kraju karijere, bio pravi trenutak da dođem u Italiju i živim malo lagodnijim životom nego, recimo, u Istanbulu. Mada sam taj grad obožavao, bilo je haotično i dosta tenzije u svakom smislu.

Maja ne krije emotivnu stranu i veruje da su je i lepi i teški trenuci oblikovali u jaku osobu.

- I jedno i drugo. Emotivan sam tip, pa i lepo i ružno ostavlja traga, ali bilo bi glupo da me sve te situacije, što privatne, što poslovne, nisu ojačale - rekla je ona za magazin Hello.

Autor: R.L.