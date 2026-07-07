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BIO SAM SKEPTIČAN, PROTIVIO SAM SE: Boban Rajović progovorio o sinu, otkrio čija ideja je bila da mu postane menadžer

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Iskreno o nasledniku!

Pevač Boban Rajović govorio je za Premijeru o turneji koju je imao u Americi, ali i utakmici koju je gledao na Svetskom prvenstvu u fudbalu:

- Jako sam umoran, bio sam na turneiji, ali sam iskoristio priliku da odem na utakmicu Svetskog prvenstva, gde sam gledao Bosnu i Hercegovinu, koji su pobedli što mi je mnogo drago, i to sam išao na nagovor sina Andrije koji je dugo igrao fudbal - rekao je Boban i otkrio:

Foto: TV Pink Printscreen

- Dugo sam razmišljao da li da mi sin bude menadžer, iskreno kada je on izrazio želju, protivio sam se tome, ali on je bio istrajan, i uspeo je da se snađe u tome, iako je ovaj posao stresan, i verujem da on može mnogo više nego da bude menadžer Bobanu Rajoviću.

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

#Boban Rajović

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