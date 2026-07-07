Godišnjica ljubavi na egzotičnoj destinaciji: Bojana Rajić uživa sa mužem, slave 11 godina braka (FOTO)

Bojana Rajić i njen suprug Branislav Đurđević godinama uspevaju da od javnosti sačuvaju intimu, a ona, iako veoma aktivna na društvenim mrežama, u retkim prilikama objavljuje njihove zajedničke fotografije.

Nakon razvoda od golmana Vladimira Stojkovića mirnu luku je pronašla pored Đurđevića kome je rodila sina Vukašina.

Bračni par se na večnu ljubav zavetovao u dvorištu njihove prelepe vile, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo članovi porodice i kumovi.

Egzotično putovanje

Na današnji dan slave 11 godina srećnog i skladnog braka, a tim povodom su otputovali na egzotičnu destinaciju, a Bojana je otkrila delić atmosfere romantičnog putovanja na društvenoj mreži Instagram.

Buket svežih ruža, Mikonos i ljubav obeležili su godišnjicu ljubavi koja traje više od decenije istim intenzitetom.

Sve odiše luksuzom

Podsetimo, Bojana sa sadašnjim suprugom Branislavom i dva sina, Lavom i Vukašinom, živi u luksuznom domu, a na Instagramu često objavljuje fotografije.

Porodična oaza smeštena je u jednom od najlepših kutaka u Beogradu, prestižnom Diplomatskom naselju blizu Košutnjaka. Ona često sa mlađim naslednikom Vukašinom uživa na prostranom travnjaku ispred kuće, a na fotografiji koju je podelila vidi se deo kuće - ogromna dnevna soba sva u staklu i nameštaj pretežno u beloj boji.

Bivšem mužu prepisala kuću

Ona je nekada važila za najpoznatiju suprugu fudbalera. Bila je udata za golmana Vladimira Stojkovića, u braku su proveli pet godina i dobili sina, a njihov razvod obeležili su skandali.

- Celokupne imovine se jesam odrekla, kuću na Dedinju jesam prepisala na Vladimira, s tim što sin i ja imamo doživotno pravo stanovanja u jednoj od Vladimirovih nekretnina. Tako da naš sin ima krov nad glavom i nije ostavljen na ulici, kao što na kraju ispade. Alimentacija, bez obzira na primanja mog bivšeg supruga, primerena je detetu uzrasta od tri godine. S obzirom na to da i ja radim i izdržavam sebe, nijednog trenutka nisam trazila izdržavanje za sebe kao bivšu suprugu. Naš sin redovno viđa oca i boravi kod njega", napisala je ona tada na Fejsbuku.

Autor: N.B.