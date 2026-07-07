Oglasio se Darko Lazić nakon hapšenja starleta: Pričalo se da je bio u njenom društvu, on otkrio sve

Zvezda rijalitija "Gospodin savršeni", Laura Prgomet, nedavno je izazvala teži incident u kafiću u dubrovačkom naselju Lapad, nakon čega joj je određen jednomesečni pritvor. Ubrzo posle njenog hapšenja, u javnosti su se pojavile spekulacije da je starleta neposredno pre ovog haosa vreme provodila sa popularnim pevačem Darkom Lazićem.

Prema tvrdnjama svedoka, Laura se veselila na njegovom koncertu u Dubrovniku, a navodno su nakon nastupa zajedno otišli u jedan hotel i nastavili druženje.

Međutim, pevač je odlučio da stane na put ovim glasinama i hitno se oglasio kako bi rešio misteriju.

Lazić je kategorično odbacio sve navode koji ga dovode u vezu sa njom, izjavivši da tu devojku ne poznaje.

- Tu devojku ne poznajem, prvi put je vidim, rekao je kratko pevač.

Dok se pevač ogradio od ovog skandala, nadležni organi nastavljaju rad na slučaju Laure Prgomet. Njoj je određen pritvor od 30 dana zbog sumnje da je počinila dva krivična dela napada na službeno lice. Naime, starleta je tokom privođenja fizički nasrnula na policajca, kao i na policajku kojoj je tom prilikom nanela lakše telesne povrede.



Autor: N.B.