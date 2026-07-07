Spas našli kraj mora! Kasper odveo Minu na odmor nakon boravka u Lazi, evo kako sada izgleda! (FOTO)

Ovo im je trebalo da napune baterije.

Pevačica Mina Kostić imala je veoma stresan period iza sebe, kad je nekoliko nedelja boravila u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević".

Ona se sada uspešno oporavlja od toga, a njen izabranik Mane Ćuruvija Kasper ne odvaja se od nje. Mina i Kasper su otišli na letovanje, kako bi napunili baterije i oslobodili se stresa.

On se oglasio sa plaže, selfijem na kom su zajedno pozirali. I dok je Kasper na sebi nosio majicu, Mina je bila u kupaćem kostimu, sa velikim šeširom na glavi.

- Prava ljubav je nešto najlepše što možete od života da dobijete. Volimo vas - napisao je Kasper u okviru objave.

Autor: R.L.