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Spas našli kraj mora! Kasper odveo Minu na odmor nakon boravka u Lazi, evo kako sada izgleda! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo im je trebalo da napune baterije.

Pevačica Mina Kostić imala je veoma stresan period iza sebe, kad je nekoliko nedelja boravila u psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević".

Foto: google maps/printscreen, Pink.rs

Ona se sada uspešno oporavlja od toga, a njen izabranik Mane Ćuruvija Kasper ne odvaja se od nje. Mina i Kasper su otišli na letovanje, kako bi napunili baterije i oslobodili se stresa.

On se oglasio sa plaže, selfijem na kom su zajedno pozirali. I dok je Kasper na sebi nosio majicu, Mina je bila u kupaćem kostimu, sa velikim šeširom na glavi.

- Prava ljubav je nešto najlepše što možete od života da dobijete. Volimo vas - napisao je Kasper u okviru objave.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

#Kasper

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

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