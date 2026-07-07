Šok ispovest Male Cane nakon smrti Andrije Bajića: Ja sam ga presvlačila, a ćerka ga je pljuvala i udarala

Andrija Bajić je preminuo danas, a važio je za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji.

Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić". Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Njegova partnerka Mala Cana ostala mu je verna da poslednjeg trenutka, a ona je skrhana od tuge otvorila dušu i progovorila o detaljima koji će šokirati sve.

"Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su srećne, najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće, evo doživela je taj dan", kaže pa dodaje:

"Ja posedujem snimak, njegova starija ćerka ga je udarila. Sve se desilo kada smo jednom stigli kući, a ona je počela da se dere na mene i vređala me, bojala se da ću da im uzmem kuću, on je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarala i pljuvala", tvrdi Cana koja kaže da je Andrija samo njoj dozvoljavao da ga presvlači.

"Presvukla sam ga u bolnici, samo je meni davao to, a morala sam da budem jaka jer on nije video kod mene suzu niti sam bilo šta ispred njega loše govorila".

Autor: N.B.