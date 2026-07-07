Žena našeg pevača zapalila mreže: Objavila fotke sa letovanja, svi gledaju u njeno vitko telo (FOTO)

Žena Peđe Jovanovića, Ana Jovanović, privlači veliku pažnju na društvenim mrežama gde je prati skoro 300.000 ljudi. Ona uglavnom deli fotografije sa egzotičnih putovanja na koja redovno ide, a sada je kadrovima sa Maldiva raspametila

Ana je pozirala ležeći na pesku u bikiniju boje kajsije, a pored preplanulog tela, svi su komentarisali njeno izvajano telo.

Ona i nakon tri porođaja izgleda fenomenalno, te se često susreće sa pitanjima kako joj to polazi za rukom.

- Dobri geni. Još bolja disciplina. 38 godina. Troje dece. Nema izgovora - napisala je ona jednom prilikom, a odgovarajući na pitanja pratilaca otkrila je da ima periode tokom godine kada sebi da oduška da jede šta poželi, te istakla da je tajna u balansu.

- Rad, red disciplina... Ona red pečenja i nerada, pa se opet vratim na prvo i tako u krug tokom godine - napisala je tada ona.

Inače, Ana i Peđa su se tri puta razvodili i mirili. Dok je pevač detaljnije govorio o krahu braka za koji je krivio sebe i poročan život, Ana je o odnosu govorila ovako:

- Mi nikad nismo bili u svađi, ali nismo imali iste prioritete. I moralo je doći do rastanka. Nije poenta sačuvati porodicu i biti nesrećan. Pretpostavljam da je imao dovoljno vremena da razmisli tako sam u svom stanu, šta su prave vrednosti u životu, šta je najveće bogatstvo i za šta se vredi menjati i boriti. Za sebe, ali i za porodicu. Dalje ne bih o detaljima, ali kada ljudi žele da rade na sebi, tvrdim da su čuda moguća.



Autor: N.B.