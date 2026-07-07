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Žena našeg pevača zapalila mreže: Objavila fotke sa letovanja, svi gledaju u njeno vitko telo (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Žena Peđe Jovanovića, Ana Jovanović, privlači veliku pažnju na društvenim mrežama gde je prati skoro 300.000 ljudi. Ona uglavnom deli fotografije sa egzotičnih putovanja na koja redovno ide, a sada je kadrovima sa Maldiva raspametila

Ana je pozirala ležeći na pesku u bikiniju boje kajsije, a pored preplanulog tela, svi su komentarisali njeno izvajano telo.

Foto: Instagram.com

Ona i nakon tri porođaja izgleda fenomenalno, te se često susreće sa pitanjima kako joj to polazi za rukom.

- Dobri geni. Još bolja disciplina. 38 godina. Troje dece. Nema izgovora - napisala je ona jednom prilikom, a odgovarajući na pitanja pratilaca otkrila je da ima periode tokom godine kada sebi da oduška da jede šta poželi, te istakla da je tajna u balansu.

- Rad, red disciplina... Ona red pečenja i nerada, pa se opet vratim na prvo i tako u krug tokom godine - napisala je tada ona.

Foto: Instagram.com

Inače, Ana i Peđa su se tri puta razvodili i mirili. Dok je pevač detaljnije govorio o krahu braka za koji je krivio sebe i poročan život, Ana je o odnosu govorila ovako:

- Mi nikad nismo bili u svađi, ali nismo imali iste prioritete. I moralo je doći do rastanka. Nije poenta sačuvati porodicu i biti nesrećan. Pretpostavljam da je imao dovoljno vremena da razmisli tako sam u svom stanu, šta su prave vrednosti u životu, šta je najveće bogatstvo i za šta se vredi menjati i boriti. Za sebe, ali i za porodicu. Dalje ne bih o detaljima, ali kada ljudi žele da rade na sebi, tvrdim da su čuda moguća.

Autor: N.B.

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