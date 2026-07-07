Nemojte mi izjavljivati saučešće: Oglasila se ćerka Andrije Bajića nakon njegove smrti, Mala Cana je optužila za nasilje, a njena objava KIDA DUŠU

Andrija Bajić preminuo je danas na VMA usled teške bolesti u devetoj deceniji.

Sada se na društvenoj mreži "Fejsbuk" oglasila njegova ćerka Milica koja je svoje pratioce i javnost zamolila da joj ne izjavljuju saučešće.

"Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi."

Ovo je ublažilo sumnje da su ćerka i otac bili u zategnutim odnosima kako je Cana prvobitno tvrdila.

Domaći mediji su razgovarali sa njegovom suprugom Malom Canom koja je Bajiću ostala verna do poslednjeg momenta. Tom prilikom šokirala nas je tvrdnjama.

"Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su srećne, najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće, evo doživela je taj dan", kaže pa dodaje:

"Ja posedujem snimak, njegova starija ćerka ga je udarila. Sve se desilo kada smo jednom stigli kući, a ona je počela da se dere na mene i vređala me, bojala se da ću da im uzmem kuću, on je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarala i pljuvala", tvrdila je Cana za Kurir.

Autor: N.B.