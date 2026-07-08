Jelenu ću pitati za sve: Anja Tabak o Pinkovim zvezdama, progovorila o saradnji sa Karleušom i priznala da li je neki komentar žirija zaboleo (VIDEO)

Anja Tabak osvojila je visoko četvrto mesto u finalu najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a nekoliko dana nakon završetka sezone otvoreno je govorila o utiscima, iskustvu koje nosi iz takmičenja i planovima za nastavak karijere.

Osvrnula se na saradnju sa mentorkom Jelenom Karleušom, komentare žirija, podršku publike, ali i priznala koji su joj nastupi ostali u najlepšem, a koji u najmanje lepom sećanju. Mladu pevačicu očekuje radno leto, a kako kaže, jedva čeka da napravi prve ozbiljne korake na estradi.

Na samom startu razgovora Anja je otkrila kakvi su utisci o takmičenju:

- Ja sam prezadovoljna. Jako mi je krivo što se takmičenje završilo. Što se tiče pritiska i sve te lošije strane, da kažem, drago mi je, jer sad konačno mogu malo da se opustim, ali generalno to druženje, to uživanje, to će mi zaista mnogo faliti. Ali biću tu da pratim, naravno, i ovu sledeću sezonu, tako da nekako ću uz njih da propratim sve što se dešava. - rekla je ona pa je dodala da će joj najviše nedostajati druženje:

- Pa, to druženje... Mi nekako uvek napravimo te neke horove, uvek se zezamo i sa strane, a nije velika razlika na sceni i sa strane, jer nekako ne trudimo se da skrivamo to što zaista osećamo.

Anja je otkrila kakav je mentor Jelena Karleuša:

-Pa, dosta njih misli da je stroga, međutim nije. Dosta je zahtevna, u smislu da trudi se da izvuče ono najbolje iz nas i stvarno joj to uspeva. Zaista je posvećena i ja sam jako srećna što sam imala priliku da radim sa njom. - rekla je ona i otkrila kakve savete je dobila od Jelene:

- Pa, ajde, sve ovo ukupno – da moramo da se borimo za sebe, da neće niko doći da nas spasi, da smo mi odgovorni za naš uspeh.

Sumirajući takmičenje, pevačica je otkrila koji nastup joj je bio najdraži a koji bi najradije zaboravila:

- Da kažem najdraži, kog se uvek rado sećam, to je šesti krug, ja mislim, kada sam pevala pesme "Veseli se srpski rode" i "Samo pesma zna", a isto tako sad u finalu kada sam otpevala pesmu "Moje majci". Ima dosta krugova koji su mi se zaista dopali, ali neka od ta dva bih posebno izdvojila. A što se tiče loših, pa ima i tih. Drugi krug, recimo, i krug kada sam pevala "Mi to beše krio" i "Vertigo". To, znači, ne. To ne postoji.

Anja ne krije da su joj komentari žirija značili kako bi zbog istih bila još bolja:

- Moram da kažem ništa me nije zabolelo, jer sam gledala da svaki taj komentar primim, da nešto naučim iz toga. Tako da sam generalno zahvalna na svakom komentaru koji sam dobila.

Anja ne krije da planira ozbiljno da se posveti svojoj karijeri, ali i da će Jelenu uvek pitati za savete te će joj čak i poslati prvu pesmu:

-Imam u planu da se posvetim karijeri i nadam se da ćemo to uspeti da ostvarimo onako kako želimo, a Jelenu ću uvek pitati za mišljenje. - rekla je Anja i otkrila koliko je srećna zbog uspeha:

- Svakako da smo svi gađali što veći plasman, ali momenat kada sam bila prozvana za top 6, to je za mene bilo – biće ovako ili će biti još bolje. Ja sam bila presrećna samim ulaskom u finale, a ovo četvrto mesto je samo šlag na tortu. - dodala je ona i dala savet budućim takmičarima:

- Da budu vredni, da se trude da rade. Najbitnije je da budu svoji i da se trude da što više uživaju u ovom procesu. To je nešto što sam ja radila i što je meni dosta pomoglo, jer koliko god ovih deset meseci dugo trajalo, jako će brzo biti gotovo i na kraju će im biti krivo.

Na samom kraju razgovora Anja je otkrila ko joj je bio najveća podrška i kako porodica gleda na njen uspeh.

- Oni su presrećni, stvarno, i prezadovoljni. Konstantno u kući su pušteni samo moji nastupi. Svaki dan, po ceo dan, samo to slušam i puno mi je srce kada znam da me moji toliko podržavaju.

Autor: N.B.