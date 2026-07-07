'ON JE NAJSREĆNIJI KADA SAM JA SREĆNA' Irma iskreno o suprugu, otkrila kako su se upoznali: Odmah sam znala da je on taj

U večerašnjem izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.

Tokom emisije, Irma je otkrila da je u braku, te je priznala kolika joj je podrška suprug:

- U braku sam dve godine, moj suprug je meni najveća podrška i ovde je večeras sa mnom. Moram da kažem da je on najsrećniji kada sam ja srećna, i sve čini da budem srećna - rekla je Irma pa je otkrila kako su se upoznali:

- Mi smo se upoznali u jednom klubu, i on se meni javljao više puta, ali smo izašli posle nekoliko meseci i kada smo se videli i kada smo pričali ja sam znala da je to to - rekla je Irma.

Autor: N.B.