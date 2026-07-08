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Finalisti Pinkovih zvezda otkrili čije karijere bi voleli da imaju: Džan i Pilica iznenadili izborom, a tek da čujete šta su rekli Cekić, Jovan i Anja, ostaćete u šoku

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U večerašnjem izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.

Tokom emisije finalisti su otkrili čije karijere bi voleli da imaju:

- Ja sam se vezala za nju mnogo, i mnogo mi je pomogla, tako da bih volela da imam karijeru od VIki - rekla je Irma, te je Pilica otkrio čiju karijeru on proželjkuje:

- Ja volim Sinana, ali bih karijeru Halida Bešlića, gospodina kojeg su svi cenili i poštovali - rekao je Pilica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih voleo karijeru mog mentora Desingerice, ali i Uroša Živkovića - rekao je Cekić.

- Ja se slažem sa Elsanom, ja bih karijeru Halida - dodao je Jovan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da kažem da bih ja voleo karijeru Lepe Brene ili Zdravka ČOLIća - dodao je Džan, a nakon njega Anja je otrkila čiju bi ona karijeru:

- Meni se sviđa kako to rade Džejla i Aleksandra Prijović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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