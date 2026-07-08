Voleo bih duet sa Teom Tairović: Elsan priznao da li je zaljubljen u koleginicu, pa otkrio da se nada koncertu u Beogradu

U večerašnjem izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.

Voditeljka Tijana Stoisavljević, čitala je pitanja sa Instagrama za finaliste, te su usedila pitanja za Elsana Pilicu:

- Elsane da li ti se nekad svidela devojka iz publike?

- Jeste naravno - rekao je Elsan.

- U emsiji smo videli poglede sa Anjom?

- To je sve prijateljski, Anja je jedna prelepa devojka - dodao je Elisan.

- Kada bi mogao da biraš, veliki koncert u Podgorici ili u Beogradu?

- Beograd, iznenadio sam se velikom podrškom koju imam ovde - dodao je Elsan.

- O duetu sa kojom našom zvezedom maštaš?

- Sa Teom Tairović - rekao je Elsan.

Autor: N.B.