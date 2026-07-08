Voleo bih duet sa Teom Tairović: Elsan priznao da li je zaljubljen u koleginicu, pa otkrio da se nada koncertu u Beogradu

U večerašnjem izdanju Amidži šoua, voditelj Ognjen Amidžić ugostio je top 6 finalista Pinkovih zvezda, pobednika Stefana Cekića, Džana Imamovića, Elsana Pilicu, Anju Tabak, Irmu Topolović i Jovana Gavrilovića.
Voditeljka Tijana Stoisavljević, čitala je pitanja sa Instagrama za finaliste, te su usedila pitanja za Elsana Pilicu:
- Elsane da li ti se nekad svidela devojka iz publike?
- Jeste naravno - rekao je Elsan.
- U emsiji smo videli poglede sa Anjom?
- To je sve prijateljski, Anja je jedna prelepa devojka - dodao je Elisan.
- Kada bi mogao da biraš, veliki koncert u Podgorici ili u Beogradu?
- Beograd, iznenadio sam se velikom podrškom koju imam ovde - dodao je Elsan.
- O duetu sa kojom našom zvezedom maštaš?
- Sa Teom Tairović - rekao je Elsan.
Autor: N.B.