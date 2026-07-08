SVE SAM MU LJUBILA I GOVORILA DA ME ČEKA... Mala Cana kuka za pokojnim Andrijom: Ćerke su uzele njegovu dokumentaciju...

Pevačica Mala Cana u ranim jutarnjim časovima došla je na VMA, kako bi indifikovala telo svog preminulog supruga Andriju Bajića.

Novinari su je sačekali nakon ovog teškog trenutka, a ona je utučena i ispijena dala izjavu.

- Nikako sam! Ništa mu nisam rekla samo sam mu rekla da me čeka da ću da dođem i da ga volim. Ćerke su mu se pojavile i uzele su njegovu dokumentaciju, ali ne mogu ništa da urade jer ja imam veća prava kao supruga. Hoće da ga sahrane u Aleji velikana. Ja sam ga sad ljubila i njegove oči i sve sam mu ljubila i govorila da me čeka. Samo da me čeka i da ću ja da dođem bez obzira - govorila je Cana zavijena u crno, pa nastavila o njegovim ćerkama

- Postoji zakon koji štiti mene kao njegovu ženu. Oni se nisu obratili niti pitali za bilo šta, sram ih bilo! Posle svega, sram ih bilo. Pustite vi mene ja sam navikla na muke. One su uništile život i meni i njemu. Imao je dijagnozu ali ja se kunem životom svojim makar mi to poslednje bilo neće se na ovome završiti - govorila je Cana o ćerkama pevača.

- Samo Bog neka im oprosti! Ja sam s njim mnoge stvari loše prošla i kad nije mogao na noge, ja sam ga presvlačila, kupala, prala. Njima je bilo gadno, bio im je gadan taj katetar. Sve sam radila do poslednjeg momenta njegovog života - govorila je Mala Cana.

Na društvenoj mreži "Fejsbuk" oglasila njegova ćerka Milica koja je svoje pratioce i javnost zamolila da joj ne izjavljuju saučešće.

- Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi.

Autor: D. T.