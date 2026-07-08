Silvija Nedeljković nakon 17 godina u drugom stanju! Sa sportistom čeka blizance, već izabrali imena

Silvija Nedeljković i njen suprug uspešni sportista Saša Stamenković nakon 17 godina borbe za potomstvo, uskoro će postati roditelji blizanaca.

Pevačica i njen suprug nedavno su gostovali u jednom potkastu gde su otkrili i da su imena za bebe spremna. Kako kaže Silvija za dečaka su sigurni koje će mu ime dati, dok se za devojčicu još razmišljaju.

- Za devojčicu se još uvek nećkam iskreno, htela sam da kad je vidim odredim ime, tako da to još uvek nije sigurno - rekla je Silvija.

Dok su za sina odlučni.

- Za dečaka znamo sigurno da će biti po njegovom dedi, Boško, tako da stiže jedan mali božiji dar.

Iako nisu sigurni za devojčicu, kaže da se lome između dva imena.

- Za devojčicu ćemo da vidimo tu sad, lomimo se oko dva imena. Jedno će biti Staša, jedno Neva, pa ćemo videti šta će biti - rekla je Silvija, a onda se uključio i njen muž:

- Njoj odgovara najviše da bude Staša, jer sutradan kad kaže Saša, Staša to je isto skačemo i jedno i drugo - našalio se golman u "sportcast podcast"

Autor: D .T.