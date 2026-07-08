Pevač (87) u braku je sa 45 godina mlađom ženom: Za starca se udala kad joj je bilo samo 29

Poznati hrvatski pevač Miro Ungar (87) i njegova izabranica Sara pravi su dokaz da prava ljubav ne broji godine. Njih dvoje uživaju u skladnom braku već 17 godina, uprkos tome što je Sara od njega mlađa čak 42 godine.

Njihova ljubavna priča započela je u Istri gde su se upoznali, a svoju vezu su krunisali luksuznom, gala svadbom na Havajima. U trenutku kada su izgovorili sudbonosno "da", Miro je imao 71 godinu, dok je Sara imala svega 29 godina, a ovo je pevaču ujedno i četvrti brak.

Zbog ogromne razlike u godinama, malo ko iz njihove okoline je verovao da će ova veza opstati, a mnogi su im predviđali brzi krah. Smatralo se da je u pitanju samo prolazni flert, ali je par uspeo da pobedi sve predrasude i dokaže suprotno. "Iako je razlika među godinama velika, imamo lep brak i jako sam srećan zbog toga", istakao je Ungar.

Tajna njihovog dugovečnog odnosa leži u tome što su na "istoj talasnoj dužini" i što odlično funkcionišu ne samo privatno, već i na poslovnom planu. Miro već godinama uspešno nastupa u klubu spajajući džez i kabare, a Saru naziva svojom „levom i desnom rukom” jer mu u poslu neizmerno pomaže.

Kako bi održali mladalački duh, pevač ističe da ga supruga podmlađuje svojom energijom, mentalitetom i kulturom, dok je sa druge strane on taj koji je aktivniji i stalno je podstiče na kretanje.

Autor: D .T.